La nominada perenne Diane Warren y los galardonados Mark Ronson, Andrew Wyatt, Billie Eilish y Finneas O’Connell se encuentran entre los nominados de las categorías musicales de los Oscar. Las hipercompetitivas categorías de canción original y música original incluyen nominados de toda una variedad de películas de “Barbie” hasta “Oppenheimer” y más.

Warren fue postulada por la canción original con “The Fire Inside” de “Flamin’ Hot” “Flamin’ Hot” (“Flamin’ Hot: la historia de los Cheetos picantes”). A ella se unen en la categoría Ronson y Wyatt por “I’m Just Ken” de “Barbie”, Jon Batiste y Dan Wilson por “It Never Went Away” de “American Symphony”, y Scott George por “Wahzhazhe (A Song For My People)” de “Killers of the Flower Moon” (“Los asesinos de la luna”). Completan la categoría “What Was I Made For?” de “Barbie” creada por Eilish y O’Connell.

Hay muchas cosas que son dignas de mención aquí: dos de las cinco canciones provienen de la banda sonora estelar de “Barbie”, ambas de ganadores anteriores en la categoría. Los hermanos Eilish y O’Connell obtuvieron el premio a la mejor canción original en los Oscar de 2022 por su tema para James Bond “No Time to Die”. Mark Ronson y Andrew Wyatt ganaron el premio en 2019 por “Shallow” de “A Star is Born” junto a Lady Gaga y Anthony Rossomando. En el caso de Warren, “The Fire Inside” marca la 15ta nominación de la compositora al Oscar. ¿Podría ser su primera victoria?

Los nominados a mejor música orinal son: Laura Karpman por “American Fiction”; John Williams por “Indiana Jones and the Dial of Destiny” (“Indiana Jones y el dial del destino”), Robbie Robertson por “Killers of the Flower Moon” (“Los asesinos de la luna”); Ludwig Göransson por “Oppenheimer” y Jerskin Fendrix por “Poor Things” (“Pobres criaturas”).

A los 64 años, Karpman consiguió la primera nominación de su carrera. También es la primera nominación para Fendrix, por la primera película que ha musicalizado. La nominación de Roberston por “Killers of the Flower Moon” es póstuma; el guitarrista y compositor de The Band murió en agosto.

La categoría de cortometrajes animados incluye un filme basado en la música. El guionista y director Dave Mullins y el productor Brad Booker están nominados por “WAR IS OVER! Inspired by the Music of John and Yoko”, inspirado en los esfuerzos pacifistas de John Lennon y Yoko Ono.

A continuación, un vistazo a algunos de los nominados y sus reacciones tras su nominación.

Diane Warren

Nominada a la mejor canción original por “The Fire Inside” de “Flamin’ Hot”. Warren describe la canción como traer “un poco de reggaetón a los Oscar”.

"Estoy encantada. Más que eso. Ahora el número de Oscar a los que he sido nominada se ha empatado con mi edad emocional, que es (15). Es broma. Bueno, casi.

"Estaba frente al televisor con unos 20 amigos, algunos se quedan despiertos toda la noche conmigo. Es una pijamada sin dormir.

"Ganas cuando te nominan. Solo hay cinco canciones elegidas por lo mejor de lo mejor de la música para cine del planeta. Son los mejores compositores, letristas, editores musicales, no me lo tomo a la ligera cuando eligen una canción mía”.

Mark Ronson

Nominado a mejor canción original por “I’m Just Ken” de “Barbie”. Ronson escribió “I’m Just Ken” con Andrew Wyatt. Es la segunda nominación para ambos colaboradores; la primera les llevó a ganar el premio a mejor canción original por “Shallow” en 2019.

"Es un gran honor. De hecho, estaba en el avión cuando me enteré de que el vuelo había despegado y el wi-fi no funcionaba. No pude ver la transmisión en vivo. Luego recibí un aluvión de mensajes de texto, pero también mi hija de 1 año estaba durmiendo a mi lado en el avión, así que me quedé muy callado, casi que tratando de controlar mis manos. Fue emocionante, y me lo guardé para mí.

"Es diferente a ‘Shallow’, porque ‘Ken’ es casi una especie de canción poco convencional: en la película, es este ballet de ensueño de rock progresivo de 11 minutos, un festival de trituración con el que (la directora) Greta (Gerwig) y Ryan (Gosling) enamoraron al público con todos estos hermosos toques... Queríamos escribir una canción que hiciera que el oyente sintiera algo que no fuera necesariamente tonto, pero, por supuesto, Ken es tonto, así que tenía que tener eso”.

Jon Batiste

Nominado a la canción original por “It Never Went Away” de “American Symphony”. Esta es la segunda nominación de Batiste: ganó el premio a la mejor música original en 2020 por su trabajo en la película animada “Soul”. Batiste emitió un comunicado en el que agradeció a la Academia.

"Hacer música es un acto de supervivencia. Hubo un período en el cual mi esposa, Suleika, estuvo en el hospital y no estábamos seguros de que sobreviviera. Esta canción comenzó como una canción de cuna, para que pudiera tener algo de reposo en la habitación del hospital.

“Felicitaciones a mi compañero, Dan Wilson. Estamos agradecidos de estar rodeados de amor”.

Billie Eilish y Finneas O’Connell

Nominados a mejor canción original por “What Was I Made For?” de “Barbie”. Esta es la segunda nominación de Eilish y O’Connell. Anteriormente ganaron el premio a la mejor canción original en los Premios de la Academia por su tema de James Bond “No Time to Die” en 2022. El dúo emitió un comunicado diciendo que se sienten “verdaderamente honrados”.

“Nos sentimos increíblemente honrados de recibir una nominación por ‘What Was I Made For?’ Como fans de toda la vida del cine, de la música en el cine y de los Premios de la Academia, esto significa todo para nosotros. Estamos muy agradecidos con la Academia, sus miembros y de ser reconocidos junto a tantos compositores que respetamos y admiramos. Nos sentimos verdaderamente honrados. Gracias”.

Ludwig Göransson

Nominado a mejor música original por “Oppenheimer”. Esta es la tercera nominación de Göransson. En 2018, ganó el Oscar por la música de “Black Panther”.

"Fue una mañana emocionante... La forma en que Chris Nolan utiliza la música en su narración es única, especial e inspiradora.

“... Así que, denle todos los premios de la música a Nolan y sus colaboradores. Estoy muy agradecido de trabajar con él, y esta es nuestra segunda película juntos… Fue una partitura muy personal. Obviamente, también fue extremadamente desafiante lograr estas emociones y contar la historia de los sentimientos de este hombre complicado, su ambición y lo que está pasando en su viaje y desde su perspectiva, porque la única manera de hacerlo es que he tenido que ir a algunos lugares incómodos”.

Jerskin Fendrix

Nominado a mejor música original por “Poor Things”. Es la primera nominación de Fendrix y la primera vez que compone la música de una película. Charló con AP desde la campiña inglesa y dijo que planeaba celebrar la nominación con un “agradable paseo por el bosque”.

“Se siente tan surrealista. No creo que esté del todo resuelto todavía. Para toda la película. Creo que acabamos de tener una increíble barrida de nominaciones. Realmente adoro a todos mis colegas, por lo que creo que realmente se siente como un logro grupal. Y todos están muy orgullosos los unos de los otros”.

Laura Karpman

Nominada a mejor música original por “American Fiction”. Esta es la primera nominación de Karpman al Oscar.

"Acabo de llorar incontrolablemente... Todavía estoy en bata de baño.

"¿Qué te puedo decir? Tengo 64 años, y he pasado mi vida haciendo esto, y nunca, nunca, nunca había pensado en esto, en primer lugar, no pensé que estaría disponible para mí, y mucho menos accesible. Pero, ya sabes, este es un proyecto muy, muy especial. La película es una joya. Lo supe en el momento en que la vi.

“Significa muchas cosas para mí. Es decir, en el sentido más personal. Toda mi vida he tenido este tipo de conexión profunda con el jazz. Flota dentro y fuera de la partitura y obtener una nominación como esta, para una banda sonora, que está tan imbuida en el jazz, que es mi lenguaje y mi primer idioma, es profundamente significativo”.

Martin Scorsese

El director envió un mensaje sobre Robbie Robertson, quien recibió una nominación póstuma a la mejor música original por “Killers of the Flower Moon”

“Desearía que Robbie Robertson hubiese vivido para ver reconocido su trabajo. Tantos años de nuestra amistad y la conciencia cada vez mayor de Robbie sobre su propia herencia indígena jugaron un papel crucial en mi deseo de llevar esta película a la pantalla”.

Dave Mullins y Brad Booker

El guionista y director Dave Mullins y el productor Brad Booker fueron nominados al mejor cortometraje animado por “WAR IS OVER! Inspired by the Music of John and Yoko”. Esta es la segunda nominación de Mullins y la primera de Booker.

Mullins: “No puedo sentir mis pies en este momento, así que solo estoy esperando que la sensibilidad regrese a mis extremidades.

“Es una lección de humildad, hay tantas buenas películas por ahí, y ser elegido entre 96 filmes, estar entre los cinco primeros, es indescriptible”.

Booker: “Nuestra razón para involucrar a Sean (Lennon) en esto y emprender este viaje con Sean y los herederos de Lennon fue traer de nuevo al primer plano el movimiento pacifista y antibélico de más de 50 años de John y Yoko en este mundo loco en el que vivimos”.