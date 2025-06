Diagnostican cáncer de mama a Jessie J

Nueva York.- La cantante pop inglesa Jessie J dijo que le han diagnosticado cáncer de mama y que se someterá a una cirugía después de su actuación en el festival de música de Londres Capital's Summertime Ball el próximo fin de semana.

Jessie J, de 37 años, compartió la noticia en un video de Instagram el miércoles. "Me diagnosticaron cáncer de mama en etapa temprana", dijo en el video. "El cáncer es horrible en cualquier forma, pero me aferro a la palabra 'temprana'".

Es una forma muy dramática de operarse los senos. Voy a desaparecer un rato después del Baile de Verano para operarme, y volveré con un montón de (censurado) y más música.

El baile anual de verano se celebrará en el estadio de Wembley el domingo 15 de junio.

Ella le dijo a su audiencia en las redes sociales que se sentía obligada a compartir su diagnóstico.

“Solo quería ser abierta y compartirlo”, dijo. “Primero, porque, egoístamente, no hablo lo suficiente. No lo estoy procesando porque estoy trabajando muy duro. También sé cuánto me ha ayudado compartir el pasado, con otras personas que me dan su amor y apoyo, y también sus propias historias. Soy un libro abierto. Me rompe el corazón que tanta gente esté pasando por cosas similares o peores; eso es lo que me mata”.

Jessie J, nominada al Grammy, ha sido celebrada durante mucho tiempo por sus robustos éxitos pop con influencias de soprano y R&B, como la colaboración de 2014 con Nicki Minaj y Ariana Grande, "Bang Bang", y "Domino" de 2011.

Ha lanzado cinco álbumes a lo largo de su carrera, el más reciente, "This Christmas Day", su álbum navideño de 2018. En 2025, ha estado lanzando nueva música, incluyendo los sencillos "Living My Best Life" y "No Secrets". Se espera un nuevo álbum para finales de este año.

Tiene un hijo, Sky Safir Cornish Colman, nacido en 2023.

Un representante de Jessie J no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de The Associated Press.