Detienen a La Beba, hermana de Gala Montes, por conducir en estado de ebriedad

Ciudad de México,.- Crista Fernández Montes de Oca, conocida como "La Beba" y hermana de la actriz Gala Montes, fue detenida la noche del 31 de agosto por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México. El arresto ocurrió en un punto de alcoholímetro ubicado cerca del Palacio de los Deportes, tras detectar que conducía en estado de ebriedad.

Según información compartida por el periodista Carlos Jiménez, conocido como C4 Jiménez, la influencer fue sometida a una prueba de alcoholemia que confirmó niveles de alcohol superiores a los permitidos por el Reglamento de Tránsito. Como consecuencia, fue trasladada al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, conocido como "El Torito", donde cumplió un arresto administrativo de entre 20 y 36 horas.

Además, su vehículo fue remitido al corralón, y se le impuso una multa aproximada de 6 mil 224 pesos, equivalente a 60 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), junto con la deducción de seis puntos en su licencia de conducir.

El incidente, que tuvo lugar alrededor de las 11:40 de la noche, generó revuelo en redes sociales, especialmente tras la difusión de un video por parte de Jiménez que muestra el momento en que "La Beba" salió de "El Torito", vistiendo pants rosa y abrazando a una mujer que la esperaba. Algunas fuentes sugieren que Montes podría haber asistido al concierto de Shakira antes de su detención.