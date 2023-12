Detienen a Eugenio Derbez en aeropuerto de Nueva York por culpa de una sandía

Eugenio Derbez se vio envuelto en un bochornoso momento durante su estancia en el aeropuerto de Nueva York, donde lo detuvieron y retuvieron su equipaje, esto debido a un peculiar objeto que llevaba en la maleta, el cual era un regalo de parte de una fanática.

Cargando...

Por medio de sus redes sociales, el actor mexicano relató los momentos de preocupación que vivió al no permitirle abordar su vuelo.

Derbez indicó que el bochornoso momento se generó por culpa de “lady sandia”, como decidió nombrar a su fanática, quien, le obsequio una sandía con su rostro tallado en ella.

El actor reveló que no sabía qué hacer con la sandía y ante la falta de tiempo, decidió llevar a Los Ángeles, en donde actualmente radica, sin embargo, en el filtro de seguridad del aeropuerto de Nueva York, lo detuvieron, situación que expuso en sus redes con humor:

Cargando...

“No sabía qué hacer con ella y dije ‘¿Me la llevo a Los Ángeles o la autografío?’, entonces le puse mi firma, pero no me dio tiempo de avisarle a la gente… el caso es que la traje y aquí en seguridad me tienen detenida a la sandía y a mí”, contó.

Foto: Instagram

Foto: Instagram