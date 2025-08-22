Detienen a cantante por fraude millonario en vinculado a su Lamborghini

Dakar.- El cantante ghanés Shatta Wale fue detenido en relación con una investigación de fraude en Estados Unidos vinculada a su vehículo de lujo, dijeron las autoridades el jueves.

La Oficina de Crimen Económico y Organizado de Ghana (EOCO) dijo que Wale se presentó voluntariamente a ser interrogado el miércoles como parte de una solicitud del gobierno de Estados Unidos para investigar los orígenes de su Lamborghini Urus 2019.

Fue puesto en libertad bajo fianza el jueves.

La investigación es parte de una investigación más amplia sobre “un delito de 4 millones de dólares ocurrido en Estados Unidos que involucró a algunos ghaneses y la recuperación de las ganancias del delito”, dijo EOCO en un comunicado.

El caso se centra en Nana Kwabena Amuah, un ciudadano ghanés que fue sentenciado en 2023 a siete años de prisión federal en Estados Unidos por su participación en un plan de 4 millones de dólares para defraudar a la ciudad de Lexington, Kentucky, haciéndose pasar por organizaciones sin fines de lucro y engañando a los funcionarios de la ciudad para que transfirieran dinero a una serie de empresas fantasma.

Las autoridades estadunidenses sospechan que el vehículo de Wale fue comprado con las ganancias del caso de Kentucky, según EOCO.

Wale ha dicho que no puede identificar al individuo a quien le compró el automóvil.

Su equipo legal había dicho previamente que están “plenamente comprometidos y trabajando activamente con las autoridades para resolver este asunto”.

Wale, uno de los artistas más influyentes de Ghana, ganó atención internacional en 2019 después de aparecer en la canción "Already" de Beyoncé.