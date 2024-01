¡Desechables! Yuri arremete contra intérpretes de corridos tumbados

La cantante Yuri estalló contra los intérpretes de corridos tumbados al llamarlos desechables, pues cuando pasa su momento de fama nadie los recuerda.

“Pareciera que son artistas como desechables. Están cinco años y nadie se vuelve a acordar de ellos, eso no me gusta. Me hubiera gustado que la gente joven se quedara como nosotros, los ochenteros, que seguimos teniendo carreras”, expuso la cantante.

En entrevista para “Sale el Sol”, la artista veracruzana consideró que los géneros musicales tienen representantes con menos talento: “yo veo a los artistas y ya no tienen las grandes voces; tienen un estilo”.

Sin embargo, Yuri afirmó que respeta los narcocorridos y corridos tumbados, pues hay una gran cantidad de seguidores:

“El otro día le pregunté a un joven por qué apoyaba al nuevo artista o que le gustaba y me respondió –que tiene voz rara–”.