Desaparece joven influencer en Michoacán; postea raro mensaje antes de esfumarse

Ciudad Juárez.– La joven y popular influencer Marian Izaguirre, quien suele compartir aspectos cotidianos de su vida a sus más de 300 mil seguidores en Instagram fue reportada como desaparecida en el estado de Michoacán. La joven fue vista por última vez el 1 de septiembre alrededor de las 6:00 de la tarde, según informó la Fiscalía de Michoacán, lo que activó la Alerta Alba al temer que pueda ser víctima de un delito.

Su desaparición coincide con una última publicación hecha hace cuatro días en su cuenta de Instagram, en donde compartió un clip donde la Marian aparece maquillada como payaso y cantando el tema "Por qué te vas" de la intérprete española Jeanette. Específicamente las estrofas: "Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás. Me olvidarás. Junto a la estación hoy lloraré igual que un niño. Por qué te vas. Por qué te vas".

La coincidencia ha sido catalogada por muchos como un “siniestro mensaje”, lo que ha provocado una ola de comentarios en su perfil. “Espero que te encuentres con bien, y que aparezcas pronto”, escribió un usuario. Otro añadió: “No lo puedo creer, apenas estuve en su live. Espero no sea cierto y se encuentre bien, es una excelente chica talentosa”.

También, seguidores aseguraron que en su caso podría haber más personas relacionadas: "CIENTO QUE HAY INVOLUCRADOS EN LA DESAPARICION DE ESTA JOVEN POR QUE CASUALIDAD QUE TAMBIEN DESAPARECIÓ EL CARRO DONDE IBA ELLA NO ES MUCHA COINCIDENCIA QUE TAMBIEN EL CARRO ALLA DESAPARECIDO".

El caso rápidamente escaló en plataformas digitales, donde su nombre se volvió tendencia. Sus seguidores no solo han mostrado preocupación, también han destacado la ironía trágica del video que quedó fijado como su última publicación. “Es como si hubiera mandado una señal”, comentaron algunos usuarios en TikTok y X.