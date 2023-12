Derbez habla sobre posible reconciliación de su hija y Mauricio Ochmann

Recientemente Mauricio Ochmann confirmó el fin de su relación con Paulina Burrola luego de dos años de noviazgo casi al mismo tiempo en que el actor habló de lo bien que se lleva con Aislinn Derbez, su exesposa y con quien pasará las fiestas decembrinas en compañía de sus dos hijas, Kailani y Lorenza, pero también con la mamá de la adolescente, María José del Valle.

Desde entonces han estado más latentes los rumores sobre una posible reconciliación entre Mauricio y Aislinn, ya que a los seguidores de ambos les llamó la atención que se sigan llevando tan bien pese a que su relación terminó y que incluso Mauricio decidió rehacer su vida con alguien más.

Fue en un encuentro con medios de comunicación donde el actor y padre de Aislinn Derbez respondió a las preguntas sobre Mauricio Ochmann, quien en algún momento fue su yerno e incluso quedó demostrado cómo se llevaban en la primera temporada de su serie "De Viaje con los Derbez" cuando visitaron Marruecos y aún eran pareja los padres de Kailani, quien también asistió al caótico viaje.

Siempre he tenido muy buena relación con Mauricio, es muy buena persona, es un gran papá, se respetan mucho Ais y él".

Luego se le preguntó directamente sobre la posibilidad de una reconciliación, a lo que el patriarca respondió de forma muy amable y directa:

No sé, yo no opino es cosa de ellos. Ella ya decidirá, yo no me quiero meter en cosas de mis hijos porque luego se hacen chismes. Sí, llevan una muy buena relación, cosa que la verdad a mí me hubiera gustado haber tenido con mis ex, pero no, con una en especial".

Lo anterior como referencia a Victoria Ruffo, la mamá de José Eduardo Derbez, pues ha hecho público que no se lleva bien con la actriz desde que su hijo era muy chico y cómo esto le afectó a él, por eso aplaude que Aislinn y Ochmann hayan finalizado su matrimonio en buenos términos, especialmente por su pequeña hija.

¿Aislinn Derbez causó la ruptura entre Mauricio y Paulina?

Por su parte, la actriz e hija mayor de Eugenio Derbez recientemente habló también con los medios de comunicación en su paso por la alfombra roja de la más reciente temporada de "De Viaje con los Derbez" y negó que ella haya tenido algo que ver con la ruptura de la relación de su exesposo, Mauricio Ochmann y la modelo Paulina Burrola.

Por Dios, no, hombre, no tiene nada qué ver. Yo no me meto en esos temas, ella me cae increíble, es adorable, siempre respetó a mi hija, la quiso muchísimo, yo estoy muy agradecida con ella por eso".