Denuncian a Pablo Montero por irse de restaurante sin pagar

El cantante Pablo Montero está de nueva cuenta involucrado en un escándalo relacionado con un restaurante por supuestamente haberse ido del negocio sin pagar la cuenta, en esta ocasión en un local ubicado en Playa del Carmen, Quintana Roo, donde en una denuncia en redes sociales exhibieron al famoso por haber aprovechado un descuido de los trabajadores del sitio para salir sin pagar.

Fue la usuaria Monse Adeur Zenitram quien compartió un post que ya han replicado otras cuentas locales, como “Semanario playa noticias” y “Servicio Social Playa”.

"Hoy me tocó ver a este señor Don Pablo Montero, en los aguachiles playa del Carmen, Av 34. Si alguien me lo cuenta no lo creo, se retiró del lugar sin pagar la cuenta, aprovechando descuido de los meseros, qué poca neta... ver la cara de frustración del mesero, lo que cuesta ganarte el sueldo, para que haya personas como este tipo”.

La publicación, en la que fue etiquetada la cuenta de Televisa Quintana Roo y del programa "Hoy", viene acompañada de una fotografía “paparazzi” donde se le ve al protagonista de telenovelas sentado a la mesa de un establecimiento y acompañado de una mujer.

La publicación ha sido compartida por diversas personas, y aunque la fuente original no brindó más detalles sobre el presunto comportamiento del cantante, los comentarios no se han hecho esperar.

Hay que recordar que esta no es la primera vez que el cantante es señalado por otros negocios por irse sin pagar la cuenta. Incluso en redes sociales algunos lo han llamado "El terror de los restaurantes".

A mediados de 2022, Montero fue acusado de retirarse de un lujoso restaurante de Polanco sin pagar, luego de haber consumido 15 mil pesos junto a sus acompañantes.