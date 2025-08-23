Denuncia Cynthia Klitbo que fue estafada nuevamente y perdió cuentos de dólares

Ciudad de México.– La actriz Cynthia Klitbo denunció a través de sus redes sociales que fue nuevamente estafada, por lo que perdió miles de dólares tras haber recuperado parte del dinero perdido por otra estafa que sufrió en 2024.

Por medio de sus redes sociales, la actriz compartió que tras viajar a Miami para hacer el trámite correspondiente y recuperar parte del dinero que perdió a finales de 2024, volvió a vivir un tormentoso momento.

“Resulta que cerraron por equivocación mi cuenta porque yo reclamaba que tenía mil 700 dólares y el gerente la cerró porque había 900 dólares y mi caso se fue a la basura”, contó.

De acuerdo con Klitbo, los problemas comenzaron desde que el banco envió la notificación de su cuenta recuperada a un domicilio antiguo, lo que generó una serie de cobros.

Durante casi medio año, se le cobraron cerca de 40 dólares mensuales por la cuenta, por lo que al llegar al banco y reclamar los mil 700 dólares, le indicaron que solo contaba con 900 dólares.

“Y el gerente decidió cerrar esa cuenta y cerrar mi caso. Y como no hay cuenta, ya no hay dinero”, agregó.