Ciudad de México.- Denisse Guerrero, vocalista de Belanova, arracó su etapa como solista, en la cual se siente más plena y libre que nunca.

Luego de su regreso triunfal a los escenarios durante el 2023 y 2024 con el grupo musical, una de las voces más icónicas del pop en español se aventurará como solista paralelamente a Belanova.

La oriunda de Los Mochis, Sinaloa, firmó este miércoles con EMI Music, subsidiaria de Universal Music México, discográficas con las cuales Denisse Guerrero planea volver a conquistar los corazones de los amantes del pop.

"Me siento feliz, pero sobre todo, muy tranquila y plena en esta nueva etapa. Me encanta saber que no tengo nada que perder y sí todo por ganar", dijo la intérprete de "Rosa Pastel".

Nombrada durante el 2024 por la revista Glamour LATAM como la mujer del año, Denisse Guerrero se encuentra en la planeación de nuevas canciones, todas amparadas por un espíritu de libertad único

"Creo que dejé cosas pendientes en mi carrera por ciertas ataduras mentales, pero ese momento ya pasó. A partir de ahora podrán ver a una Denisse libre, plena y segura de sí misma, no solo como artista, sino como mujer", comentó Guerrero.