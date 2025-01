'Den of Thieves 2: Pantera' debuta con éxito en cines; 'Better Man' fracasa

Nueva York.– En un tranquilo fin de semana en los cines, mientras gran parte de la atención de Hollywood estaba en los incendios forestales que continúan arrasando en Los Ángeles, “Den of Thieves 2: Pantera” de Lionsgate debutó en la cima de la taquilla con 15.5 millones de dólares, según estimaciones de los estudios el domingo.

Mediados de enero suele ser un período lento para ir a las salas de cine, y eso se exacerbó ligeramente por el cierre de unos 10 cines en Los Ángeles, el mercado de taquilla más importante del país.

Una secuela del thriller de atracos de Gerard Butler de 2018, “Den of Thieves 2″ tuvo un desempeño similar al original. La primera entrega, lanzada por STX, se estrenó con 15,2 millones de dólares hace siete años. O’Shea Jackson Jr. coprotagoniza la secuela, que debutó en 3 mil 008 salas de Norteamérica.

Las películas de Butler se están convirtiendo en algo habitual en enero. También protagonizó “Plane”, que recaudó 32.1 millones de dólares después de su lanzamiento el 13 de enero de 2023.

“Den of Thieves 2″, que tuvo un presupuesto de alrededor de 40 millones de dólares, fue un poco más costosa de producir. A la audiencia le gustó lo suficiente, otorgándole una calificación de “B+” en CinemaScore. Las críticas (58 por ciento fresco en Rotten Tomatoes) no fueron particularmente buenas. Pero contó como el primer estreno número 1 de Lionsgate desde “The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes” en noviembre de 2023.

También se estrenó ampliamente durante el fin de semana la película de Robbie Williams “Better Man”, uno de los giros más audaces en el biopic musical en años recientes. En lugar de seguir las rutas más tradicionales de Elton John (“Rocketman”) o Elvis Presley (“Elvis”), la estrella pop británica es retratada por un chimpancé CGI en la cinta de Michael Gracey.

El estreno de Paramount Pictures, producido por 110 millones de dólares y adquirido por Paramount por 25 millones, no tuvo mucho más éxito que los anteriores intentos de Williams en Estados Unidos. Fracasó, con 1.1 millones de dólares en ventas de entradas de mil 291 salas de cine. La película anterior de Gracey, “The Greatest Showman” de 2017 (459 millones de dólares en todo el mundo), tuvo mucho mejor desempeño en cines. Sin embargo, las críticas han sido muy buenas para “Better Man”.

Fue superada por “The Last Showgirl”, el drama de Las Vegas protagonizado por Pamela Anderson. El lanzamiento de Roadside Attractions se expandió a 870 cines y recaudó 1,5 millones de dólares.

También superando a “Better Man” estuvo “The Brutalist” de Brady Corbet. Tras ganar el premio al mejor drama en los Globos de Oro, la épica de posguerra de A24 recaudó una considerable suma de 1.4 millones de dólares de solo 68 salas. Se expandirá más en las próximas semanas.

La mayor parte del negocio del fin de semana fue para los estrenos de vacaciones, incluyendo “Mufasa: The Lion King”, “Sonic the Hedgehog 3″, “Nosferatu” y “Moana 2″.

Las cifras finales domésticas se publicarán el lunes. Estimaciones de ventas de entradas de viernes a domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore:

1. “Den of Thieves 2: Pantera”, 15.5 millones de dólares.

2. “Mufasa: The Lion King”, 13.2 millones de dólares.

3. “Sonic the Hedgehog 3”, 11 millones de dólares.

4. “Nosferatu”, 6.8 millones de dólares.

5. “Moana 2”, 6.5 millones de dólares.

6. “A Complete Unknown”, 5 millones de dólares.

7. “Wicked”, 5 millones de dólares.

8. “Babygirl”, 3.1 millones de dólares.

9. “Game Changer”, 1.9 millones de dólares.

10. “The Last Showgirl”, 1.5 millones de dólares.