Demandan a Roman Polanski por abuso contra menor de edad

Foto: Associated Press

Una mujer demandó al director Roman Polanski, alegando que la violó cuando era menor de edad en 1973.

La mujer difundió las acusaciones, que Polanski, de 90 años, ha negado, en una conferencia de prensa con su abogada, Gloria Allred, el martes.

El relato es similar a un caso de agresión sexual, aún no resuelto, en Los Ángeles que llevó a Polanski a huir rumbo a Europa en 1978, donde ha permanecido desde entonces.

La mujer que presentó la demanda civil dijo que fue a cenar con Polanski, quien sabía que ella era menor de 18 años, en 1973, meses después de haberlo conocido en una fiesta. Dijo que tomó tequila en la casa del director previo a la cena y en el restaurante.

Señaló que se sintió aturdida y Polanski la llevó en auto de vuelta a la casa de él. Luego recuerda estar acostada junto a él en su cama.

”Él le dijo que quería tener relaciones sexuales con ella”, dice la demanda. “La demandante, aunque aturdida, le dijo al demandado ‘No’. Ella le dijo: ‘Por favor, no hagas esto’. Él hizo caso omiso de sus súplicas. El acusado Polanski le quitó la ropa y procedió a violarla, causándole un tremendo dolor y sufrimiento físico y emocional a la demandante”.

El abogado defensor Alexander Rufus-Isaacs dijo en un correo electrónico el martes que Polanski “niega enérgicamente las acusaciones hechas en su contra en la demanda y cree que el lugar adecuado para juzgar este caso es en los tribunales”.

La demanda fue presentada en la Corte Superior de Los Ángeles en junio bajo una ley de California que permitió temporalmente presentar casos por abuso sexual de menores aún si el delito hubiera prescrito. De acuerdo con la ley, Polanski tampoco podía ser nombrado inicialmente, por lo que los medios de comunicación no informaron sobre la demanda que pide que los daños y perjuicios se determinen en un juicio.

Un juez dio después su aprobación para que la demandante nombrara al demandado en el caso. El juez fijó el viernes una fecha de juicio para 2025.

En su respuesta a la demanda, el abogado de Polanski niega todas sus acusaciones y afirma que la querella es inconstitucional porque se basa en una ley que no se aprobó hasta 1990.

La mujer hizo por primera vez sus acusaciones en 2017, después de que la implicada en el caso penal de Polanski de la década de 1970 le pidiera a un juez que desestimara los cargos, lo que el juez se negó a hacer.

La mujer que recién ha demandado por lo civil al cineasta reveló su nombre y la inicial de su segundo nombre en 2017. Dijo que tenía 16 años al momento de la agresión.

En la demanda y en la conferencia de prensa del martes, no dio su nombre y solo dijo que era menor de edad en ese momento. Habló brevemente.

“Me tomó mucho tiempo decidir presentar esta demanda contra el señor Polanski, pero finalmente tomé esa decisión”, dijo. “Quiero presentarla para obtener justicia y rendición de cuentas”.

The Associated Press no suele nombrar a las personas que dicen haber sido abusadas sexualmente.

Al menos otras tres mujeres han declarado que Polanski abusó sexualmente de ellas.

Polanski, una figura prominente en el renacimiento cinematográfico del Nuevo Hollywood de las décadas de 1960 y 1970, dirigió películas como “Rosemary’s Baby” (“El bebé de Rosemary”) y “Chinatown” (“Barrio Chino”).

En 1977, fue acusado de drogar y violar a una adolescente de 13 años. Llegó a un acuerdo con los fiscales por el cual que se declararía culpable de un cargo menor por relaciones sexuales ilegales y no tendría que ir a prisión más allá del tiempo en la cárcel que ya había cumplido.

Pero Polanski temía que el juez se retractara del acuerdo y huyó a Europa. Según transcripciones reveladas en 2022, un fiscal testificó que el juez había planeado rechazar el acuerdo.

Los abogados de Polanski han luchado por años para poner fin al caso y levantar una orden de arresto internacional que lo ha confinado a su natal Francia, Suiza y Polonia, donde las autoridades han rechazado las solicitudes de extradición de Estados Unidos.

Polanski continuó haciendo películas y ganó un Oscar a mejor dirección por “The Pianist” (“El pianista”) en 2003. Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, que otorga los Oscar, lo expulsó en 2018 después de que el movimiento #MeToo cobrara impulso.