Declaran culpable de agresión y acoso a Majors; Marvel y Disney lo despiden

Nueva York.- Jonathan Majors fue condenado el lunes por agredir a su exnovia después de un juicio que esperaba lo reivindicaría y restauraría su estatus como estrella emergente de Hollywood. Hizo todo lo contrario: Marvel Studios y Walt Disney Co. lo despidieron horas después del veredicto.

Un jurado de Manhattan encontró a Majors, de 34 años, culpable de un delito menor de agresión y una violación de acoso derivadas de su enfrentamiento en marzo con su entonces novia Grace Jabbari. Ella dijo que él la atacó en un automóvil y la dejó con un dolor “insoportable”; sus abogados dijeron que Jabbari era la agresora.

Majors, que fue absuelto de un cargo diferente de agresión y de acoso agravado, miró levemente hacia abajo y no mostró ninguna reacción inmediata cuando se leyó el veredicto. Se negó a hacer comentarios cuando salió del juzgado.

Su abogada, Priya Chaudhry, dijo en un comunicado que “todavía tiene fe en el proceso y espera limpiar completamente su nombre”. Si bien fue declarado culpable de un cargo de agresión que implica causar lesiones imprudentemente, ella dijo que su equipo estaba agradecido por su absolución del otro cargo de agresión, que se refería a causar lesiones intencionalmente.

"Majors está agradecido con Dios, su familia, sus amigos y sus fans por su amor y apoyo durante estos ocho meses angustiosos”, dijo Chaudhry.

Marvel y Disney inmediatamente retiraron a la estrella de “Creed III” de todos los próximos proyectos luego de la condena, dijo una persona cercana al estudio que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a hablar públicamente sobre el asunto.

Antes de su arresto, Majors estaba en camino de convertirse en una figura central en todo el Universo Cinematográfico de Marvel, interpretando el papel antagonista de Kang. Majors ya había aparecido en “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” y las dos primeras temporadas de “Loki”. Iba a protagonizar “Avengers: The Kang Dynasty”, cuyo estreno está previsto para mayo de 2026.

Majors, cuyos créditos incluyen “The Last Black Man in San Francisco”, “Devotion” y “Da 5 Bloods”, había sido una de las estrellas de más rápido crecimiento en Hollywood. El graduado de la Escuela de Drama de Yale también interpretó a un culturista aficionado con problemas en “Magazine Dreams”, que tuvo un aclamado debut en el Festival de Cine de Sundance en enero y se estrenaría en los cines este mes. Antes del juicio de Majors, el distribuidor Searchlight Pictures, propiedad de Disney, eliminó “Magazine Dreams” de su calendario de estrenos.

La sentencia de Majors se fijó para el 6 de febrero. Se enfrenta a la posibilidad de recibir hasta un año de cárcel por la condena por agresión, aunque también es posible la libertad condicional u otras sentencias no carcelarias.

El fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, dijo en un comunicado que el juicio “ilustró un ciclo de abuso psicológico y emocional, y patrones de coerción en aumento”.

La disputa entre Majors y Jabbari comenzó en el asiento trasero de un automóvil con chófer y se extendió a las calles de Manhattan.

Jabbari, una bailarina británica de 30 años, acusó a Majors de golpearla en la cabeza con la mano abierta, torcerle el brazo detrás de la espalda y apretarle el dedo medio hasta fracturarlo.

Los abogados de Majors alegaron que ella se enfureció por celos después de leer un mensaje de texto, de otra mujer, en su teléfono. Dijeron que Jabbari había difundido una “fantasía” para acabar con el actor, que solo intentaba recuperar su teléfono y escapar sano y salvo.

Pero mientras Majors buscaba la reivindicación del jurado, el juicio también aportó nuevas pruebas sobre su problemática relación con Jabbari, a quien conoció en el set de “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” hace dos años.

Los fiscales compartieron mensajes de texto que mostraban al actor rogándole a Jabbari que no buscara tratamiento hospitalario por una lesión anterior en la cabeza. Un mensaje advertía que "podría dar lugar a una investigación incluso si mientes y sospechan algo".

También reprodujeron un audio de Majors declarándose un “gran hombre” y luego cuestionando si Jabbari podría cumplir con los altos estándares establecidos por los cónyuges del reverendo Martin Luther King Jr. y Barack Obama. Los abogados de Majors respondieron que Jabbari había grabado subrepticiamente a su novio como parte de un complot para "destruir" su carrera.

Durante cuatro días de testimonio entre lágrimas, Jabbari dijo que Majors era excesivamente controladora y propensa a ataques de ira explosiva que la dejaban asustada “físicamente bastante”. mucho." Ella se derrumbó en el estrado de los testigos mientras un jurado veía imágenes de seguridad de él empujándola de regreso al auto después de la confrontación en el asiento trasero. Los fiscales describieron el video como que muestra a Majors “maltratándola” y empujándola hacia el vehículo “como si fuera una muñeca”.

Majors llegaba a la sala del tribunal todas las mañanas con una Biblia en pan de oro, acompañado por familiares y su actual novia, la actriz Meagan Good. Inexpresivo durante gran parte del testimonio, se secó las lágrimas mientras Chaudhry instaba a los jurados durante sus argumentos finales el jueves a “poner fin a esta pesadilla para Jonathan Majors”.

Majors no subió al estrado. Pero Chaudhry dijo que su cliente fue víctima de “mentiras piadosas, grandes mentiras y pequeñas mentiras” inventadas por Jabbari para vengarse de una pareja infiel.

El abogado citó imágenes de seguridad, tomadas inmediatamente después del empujón, que mostraban a Majors corriendo alejándose de su novia mientras ella lo perseguía durante toda la noche. Luego, Jabbari siguió a un grupo de extraños que había conocido en la calle hasta un club de baile, donde pidió bebidas para el grupo y no parecía favorecer su mano lesionada.

"Estaba de fiesta por venganza y le cobraba champán al hombre con el que estaba enojada y trataba a estos extraños con champán de lujo que compró con la tarjeta de crédito de Jonathan", alegó Chaudhry.

A la mañana siguiente, después de encontrar a Jabbari inconsciente en el armario de su ático de Manhattan, Majors llamó a la policía. Fue arrestado en el lugar, mientras que Jabbari fue transportada a un hospital para recibir tratamiento por las heridas en la oreja y la mano.

“Llamó al 911 preocupado por ella y su miedo de lo que sucedería cuando un hombre negro en Estados Unidos se hizo realidad”, dijo Chaudhry, acusando a la policía y a los fiscales de no tomar en serio las acusaciones de Majors de que fue ensangrentado y arañado durante la disputa. .

En sus argumentos finales, la fiscal Kelli Galaway dijo que Majors estaba siguiendo un manual muy usado por los abusadores para presentar a sus víctimas como atacantes.

"Este no es un complot de venganza para arruinar la vida o la carrera del acusado", dijo Galaway. “¿Te preguntaron por qué estás aquí? Porque la violencia doméstica es grave”.