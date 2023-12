Declaran culpable a policía por asesinato de Octavio Ocaña

Estado de México.- El policía Leopoldo Azuara de la Luz fue declarado culpable por homicidio doloso y abuso de autoridad en contra del actor Octavio Ocaña, quien perdió la vida por disparo con arma de fuego el 29 de octubre de 2021.

Mediante un video en su cuenta de Instagram, Berha Ocaña, hermana de Octavio, compartió la noticia luego de salir de los Juzgados de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sentencias, ubicados en el Penal de Barrientos, en Tlalnepantla, Estado de México.

"No quería dejar pasar el momento de compartirles que Leopoldo Azuara de la Luz, el policía implicado en el deceso de mi hermano Octavio Ocaña, se acaba de encontrar culpable por homicidio doloso y abuso de autoridad", inició la joven.

No obstante, resaltó que todavía hay un segundo implicado que está prófugo y por el cual las autoridades están ofreciendo una recompensa.

"No olvidemos su nombre: Gerardo Rodríguez García, que hasta el momento la Fiscalía está ofreciendo una recompensa por él. Ningún policía está exento (de cometer un delito), no es justo abusar de un ciudadano solo por tener una patrulla, un uniforme y un arma", expresó la joven

Pese a que Azuara de la Luz fue declarado culpable, Bertha indicó que todavía van a seguir luchando porque se haga justicia en el caso de Octavio Ocaña.

"Por supuesto que vamos a seguir trabajando por la memoria de mi hermano, pero lo más importante era esto, y lo dijimos desde el día uno: limpiar el nombre de Octavio, honrarlo", dijo Bertha, pues en un comienzo se especulaba que el joven había sido responsable del supuesto accidente donde falleció.

"No fue fácil, no es fácil estar dos años de tu vida en unos juzgados, tratando de que se logre una justicia, recabando pruebas, recabando en este caso los testimonios… no les voy a decir ‘se me fue la vida’ porque no, pero sí puse mi vida en pausa, pero hice lo que mi hermano hubiera hecho por mí", expuso Bertha.

La joven comentó que todavía no hay una condena precisa para Leopoldo Azuara, pero en los próximos días se informará.

"Aún no conocemos los años que él vaya a estar aquí adentro, los conoceremos en unos días más y por supuesto se los estaremos compartiendo", dijo Bertha.