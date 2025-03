Debez asegura que ya está en pláticas para el doblaje de Burro en 'Shrek'

Ciudad de México.– La nueva cinta de "Shrek" está cada vez más cerca de las salas de cine, y lo hará con varias polémicas a su alrededor, entre ellas el cambio en el tipo de animación, así como algunos detalles con los actores de doblaje en español latino.

Y es que hace poco Alfonso Obregón (actor mexicano de doblaje que interpreta al famoso ogro verde) dejó entrever que ni él ni Eugenio Derbez participarán en la cinta. La noticia dividió opiniones en redes sociales, pues los tres actores han interpretado en español a los personajes principales de la saga en las cuatro películas previas, por lo que sus voces ya están relacionadas con ellos.

Tras el escándalo que se desató en redes sociales, Eugenio Derbez decidió terminar de una vez por todas con las dudas que existen sobre su participación en el largometraje animado.

El famoso actor y productor mexicano no descartó su participación en el doblaje en español de la cinta, pero dejó entrever que su decisión depende de que la producción cumpla su única exigencia, la cual se trata de hacer algunas modificaciones al guion original, tal y como ya lo había hecho en las primeras cuatro cintas.

“Yo nada más puse la condición de que si me dejan adaptar el libreto, como lo hice en las cuatro películas anteriores, sí lo hago. Si no le metemos mano al libre no va a ser lo mismo; si nada más me quieren para doblar, no lo hago”, declaró.

Por otro lado, el problema con el actor Alfonso Obregón tuvo que ver más con temas salariales, pues aseguró que buscaba que se le retribuyera bien su trabajo, además de que se le dieran los créditos en la cinta, tal y como se hace en la versión en inglés, donde se destaca las participaciones de los actores de doblaje, a manos de Mike Myers, Eddie Murphy, Antonio Banderas, entre otros.

“Si la empresa no se comunica antes conmigo y aceptan mis condiciones, no la voy a hacer. Quiero que me paguen lo que me deben de pagar por mi trabajo, no estoy dispuesto a cobrar lo mismo que los demás. Quiero que me anuncien cada vez que pasen la película en español, quiero que anuncien Alfonso Obregón Inclán en Shrek”.