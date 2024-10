'Deberían estar presos'; Violeta Isfel revela por qué no le habla a sus padres

Ciudad de México.– Violeta Isfel, la actriz de 39 años famosa por su papel como Antonella en la telenovela "Atrévete a Soñar", habló sobre la complicada situación que ha vivio con sus padres, tanto así que aseguró que deberían estar presos por la manera en que se comportaron con ella.

La actriz decidió hablar sobre la situación después de que ha recibido cientos de críticas en las redes sociales cuando en un podcast aseguró que no mantiene un contacto cercano con sus dos padres, por lo que Isfel decidió hablar por primera vez sobre la situación.

En una entrevista transmitida por el programa "De Primera Mano", la actriz decidió hablar más a fondo sobre el tema, señalando que su separación familiar obedece a una razón de peso.

Durante la entrevista, Violeta decidió hablar con franqueza sobre la razón detrás de su decisión, a pesar de las repercusiones que sus declaraciones podrían traer: "Esto es algo que no le he dicho a nadie, pero yo creo que es momento: la situación delicada por la cual tuve que tomar la decisión de soltar a mi familia biológica es que ambos deberían estar presos, los dos", reveló.

Cuando se le pidió que ofreciera más detalles sobre lo sucedido, Isfel optó por no profundizar, señalando que se trata de un tema delicado.

“No puedo a lo mejor darte ya detalles más finos, pero lo que sí te puedo decir es que las circunstancias se pusieron tan graves que ellos deberían estar en la cárcel, los dos”.

La actriz relató cómo, con el tiempo, al llegar a una mayor madurez, comenzó a entender la realidad de su situación familiar y reconoció la necesidad de distanciarse para protegerse a sí misma y a su hijo.

“Hasta que llegó por ahí un detonante en donde ya estaban a 5, 4, 3, 2 de… es que no sé si denunciarlos o demandarlos, no tengo idea, porque no tengo claros los términos legales”, explicó.