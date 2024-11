De qué murió Ernestina Sodi, hermana de Thalía

Ciudad de México.- Esta mañana el mundo del espectáculo en México amaneció con la mala noticia de la muerte de la periodista Ernestina Sodi, hermana de la cantante Thalía. La famosa estuvo a finales de octubre en terapia intensiva tras sufrir un infarto.

La noticia del fallecimiento de Ernestina fue dada a conocer por Camila Sodi, la actriz e hija de la famosa, quien a través de su cuenta de Instagram compartió un video en el que indicó que la escritora murió el 8 de noviembre.

“Ernestina Sodi, mi mamá, abuela de mis bebés. Noviembre 8, 2024. Descansa en paz”, escribió la también cantante.

Aunque hasta el momento las causas del fallecimiento no han sido divulgadas por la familia, su deceso se atribuye a complicaciones cardiacas.

“Ya no hicieron más por salvarla. No ha habido declaraciones por parte de la familia, pero había firmado una voluntad anticipada la misma Ernestina y ya no pusieron para revivirla. Estaba en terapia intensiva. La voluntad anticipada es una ley que asiste a los enfermos terminales y cuando ya llevan tantos días intubados, varios órganos comienzan a fallar y seguramente las dos hijas tomaron la decisión de ya no mantenerla con vida”, dijo Gustavo Adolfo Infante sobre la muerte de la famosa.