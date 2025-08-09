De esto murió Brandon Blackstock, exmarido y exmánager de Kelly Clarkson

Nueva York.- Brandon Blackstock, exesposo y representante de talentos de Kelly Clarkson, falleció de cáncer, informó su familia el jueves. Tenía 48 años.

“Brandon luchó valientemente contra el cáncer durante más de tres años”, declaró un representante de la familia Blackstock a The Associated Press. “Falleció en paz, rodeado de su familia. Agradecemos sus oraciones y les pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia en estos momentos tan difíciles”.

La noticia fue reportada primero por la revista People. El miércoles, Clarkson anunció que posponía sus conciertos "Studio Session" en Las Vegas, escribiendo en Instagram: "Aunque normalmente mantengo mi vida personal en privado, el año pasado el padre de mis hijos estuvo enfermo y, en este momento, necesito estar completamente presente para ellos".

Blackstock fue padre de cuatro hijos, incluidos dos de su matrimonio anterior con Melissa Ashworth: Savannah y Seth. Tiene dos hijos pequeños con Clarkson: River y Remington. Blackstock se convirtió en abuelo en 2022, cuando Savannah dio a luz a un hijo llamado Lake.

Blackstock y Clarkson se conocieron en un ensayo de los Premios de la Academia de Música Country en 2006. Comenzaron a salir en 2012, tras reencontrarse en un Super Bowl, y se casaron en octubre de 2013. En 2020, ella solicitó el divorcio, alegó diferencias irreconciliables, y solicitó que no se le exigiera pagar la manutención conyugal.

La solicitud también pedía que el apellido legal de la cantante se restableciera a Clarkson e indicaba que la pareja contaba con un acuerdo prenupcial. El divorcio fue contencioso y finalmente se concretó en 2022. En 2024, la pareja acordó resolver las demandas por millones de dólares que él supuestamente le cobró de más mientras era su representante durante su matrimonio.

Blackstock también representó anteriormente a Blake Shelton y Rascal Flatts. Comenzó su carrera en Starstruck Entertainment, la compañía de su padre, Narvel Blackstock. La leyenda del country Reba McEntire estuvo casada con Narvel Blackstock, de 1989 a 2015, y es madre de Shelby, el hermano de Blackstock.

Narvel Blackstock dirigió Clarkson antes de que su hijo tomara el control.