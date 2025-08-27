Danna Paola sorprende al cantar 'Soltera' con Shakira en el GNP

Shakira continúa sumando éxitos en su gira “Las mujeres ya no lloran”, la cual ha batido récords en México con más de un millón de boletos vendidos y el mayor número de fechas programadas en el país. La noche del martes 26 de agosto, la cantante colombiana volvió a conquistar al público en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, donde decenas de miles de fanáticos corearon sus mayores éxitos.

Uno de los momentos más esperados de la velada fue la sorpresiva aparición de Danna Paola, quien subió al escenario para interpretar junto a Shakira el tema “Soltera”. La participación de la artista mexicana desató la euforia entre los asistentes, quienes aplaudieron la química y complicidad entre ambas intérpretes.

Danna Paola lució un vestido dorado con brillos que complementó con botas altas y un peinado estilo sirena, aportando elegancia y glamour a su presentación. Entre abrazos, risas y gestos de cariño, ambas demostraron la amistad que han consolidado dentro y fuera de los escenarios.

La relación entre Shakira y Danna Paola se fortaleció desde la grabación del videoclip de Soltera en 2024, donde también participaron figuras como Lele Pons, Anitta, Natti Natasha, Karolina Kurkova y Winnie Harlow. Desde entonces, la barranquillera ha compartido con ellas diversos momentos, como la fiesta de lanzamiento del tema organizada en la casa de Lele Pons, a la que asistieron celebridades como Belinda, Kenia Os, Greeicy Rendón, Fariana y Sheynnis Palacios.

Con esta colaboración, Shakira refuerza la conexión con el público mexicano y demuestra su capacidad para crear momentos memorables en cada concierto.