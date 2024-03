Danna Paola preocupa a sus fans tras publicar foto con mascarilla de oxígeno

Seguidores de la cantante mexicana Danna Paola se llevaron un gran susto después de que la famosa compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en donde aparece usando una mascarilla de oxígeno.

Luego de la exitosa serie de presentaciones que ha tenido Danna Paola, su cuerpo finalmente resintió el desgaste y la llevó a estar en cama mientras se recupera, pues ella misma ha referido que "le duele vivir", pues realmente se siente mal:

"Empezábamos bien… un giro en la trama me dejó tumbada en cama… el universo me dijo ¡para ya! Y me paró con freno de mano… influenza + bronquitis han sido días muy heavys… me duele vivir, respirar, caminar, soy una orquesta entre tanta tos y llantos…"

Y es que en una de las fotos aparece la cantante con una mascarilla de oxígeno y una mirada triste, en la siguiente foto se puede ver su prueba de covid-19 la cual resultó negativa, pero dio positiva a Influenza. Casi al final mostró los medicamentos que está tomando por la enfermedad viral que está enfrentando.

Asimismo, la cantante mencionó que está descansando en casa y se tomó un momento para reflexionar sobre la importancia de tener buena salud:

"Todo esto me está sirviendo mucho para re analizar y re valorar lo importante que es la salud… sin ella no hay nada… no somos NADA, y a veces el trabajo me sobrepasa y me olvido de mi… so no está bien… toca parar toca cuidar al templo, pa brillar bonito".