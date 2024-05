Danna Paola apoya a Eiza González y confiesa tampoco sentirse apoyada en México

Danna Paola parece entender muy lo declarado por la también mexicana Eiza González hace unos días, cuando reveló en una entrevista que no sentía el apoyo y el cariño de los mexicanos en un momento en su carrera cuando está triunfando en Estados Unidos. Y es que la joven cantante dijo tener el mismo sentimiento de la actriz.

"Yo la apoyo muchísimo con esa opinión también", dijo Danna para el programa "¡Siéntese quien pueda!".

A pesar de que no quiso adentrarse mucho en el tema, aprovechando que se encontraba de paso en el aeropuerto, Danna manifestó que en ocasiones siente poco apoyo de sus compatriotas, pero no le da mucha importancia al tema.

“Pues yo creo que sí, a veces [me he sentido igual], pero… y yo tengo mucho público que me ama y que me quiere, y nada”, subrayó la intérprete de ‘Mala fama”.

Finalmente, Danna aprovechó para enviarle un corto, pero cariñoso mensaje a Eiza González. “Que la amo y se veía preciosa”.