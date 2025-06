Danna alza la voz por migrantes en EU y envía mensaje de apoyo

Ciudad de México.- La cantante y actriz mexicana Danna se pronunció en redes sociales sobre la crisis migratoria en Estados Unidos, expresando su dolor y solidaridad con quienes enfrentan detenciones masivas.

Instagram

En su cuenta de Instagram, compartió un mensaje con la frase “Estoy harta de la insensibilidad del mundo”, acompañada de un corazón partido.

También publicó una imagen de una niña sosteniendo un cartel con la frase “No one is illegal on stolen land” (Nadie es ilegal en tierras robadas) mostrando su apoyo a los migrantes.

Danna, quien ha vivido en España, México y Los Ángeles, ha estado cercana a los sucesos migratorios en California, donde se han intensificado las redadas.

Recientemente, la artista visitó México para celebrar el lanzamiento del nuevo disco de Belinda, lo que generó especulaciones sobre una posible colaboración musical.

A pocos días de cumplir 30 años, Danna se encuentra preparando un nuevo proyecto musical, asegurando que se siente más plena que nunca.