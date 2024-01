Daniela Romo habla de la muerte de Tina Galindo

Luego de que se diera a conocer el lamentable fallecimiento de Tina Galindo, Daniela Romo se dio el tiempo para atender a la prensa y, entre lágrimas, hablar sobre la partida de la reconocida productora de 78 años de edad, quien para ella también fue su representante y compañera de vida

“Gracias por estar aquí para honrar a una persona de trayectoria impecable, una gran creadora y madre de esta criatura, fueron 44 años haciendo todo juntas y nunca me alcanzará la vida más que para honrar lo que ella me enseño, recorrer los caminos por los que ella me guio y todo lo que me regaló en la vida”, comenzó Daniela Romo.

“Lo importante es que se queda en los corazones y mentes de muchas personas, especialmente en mí, es el ser que me dio el ser sin parirme y pues es un vacío grandísimo en mi vida, ahora sí me siento muy huérfana porque ya no tengo a mi mamá, ni tengo a Tina, pero las llevó en mí”, expresó.