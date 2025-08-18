Daniel Sosa promete una noche de risas con su show 'Dilema' en Chihuahua

Chihuahua.- El reconocido comediante mexicano Daniel Sosa llegará a la ciudad de Chihuahua el próximo 8 de noviembre de 2025 para presentar su nuevo espectáculo de stand-up comedy, "Dilema", en el Teatro de la Ciudad.

La función, programada a las 8:00 de la noche, promete una velada llena de humor y reflexiones hilarantes dirigidas a un público mayor de 12 años.

"Dilema" es un show que combina el característico humor ácido y observador de Sosa con temas cotidianos como el amor, el crecimiento personal y la toma de decisiones importantes. A través de su estilo único, el comediante conecta con la audiencia al transformar situaciones comunes en momentos de risa incontrolable, haciendo que el público se identifique con sus anécdotas.

Este espectáculo es parte de una gira nacional que llevará a Sosa por diversas ciudades de México, consolidándolo como una de las voces más destacadas de la comedia actual.

Los boletos ya están disponibles a través de Don Boletón.