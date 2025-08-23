Daniel Dae Kim sigue esperando su momento de comedia romántica

Seúl.- Tras tres décadas en Hollywood, Daniel Dae Kim ha participado en thrillers de espías, épicas de ciencia ficción y dramas médicos. Pero hay un papel que se le ha escapado al actor coreano-estadunidense: el de protagonista romántico. "Sigo esperando interpretar un papel romántico después de todos estos años", dice Kim entre risas.

Su último proyecto, "Butterfly", que cuenta con un elenco estelar que incluye a los destacados actores coreanos Kim Tae-hee y Park Hae-soo ("El Juego del Calamar"), sigue la historia de un exagente de inteligencia estadounidense en Corea del Sur cuyo pasado lo alcanza. Se estrenó en Amazon Prime en Estados Unidos y otros países a principios de este mes, pero debuta en Corea el viernes.

En una entrevista reciente con The Associated Press en Seúl, Corea del Sur, Kim reveló uno de sus mayores arrepentimientos, reflexionó sobre las lecciones culturales de la coproducción entre Corea y Estados Unidos y habló sobre cómo es realmente ser el puente entre dos culturas mientras persigue su misión de contar historias "que aún no se han contado". La entrevista ha sido editada para mayor claridad y brevedad.

AP: Fuiste protagonista y productora ejecutiva de “Butterfly”. ¿En qué se diferencian esos roles?

KIM: Como productora ejecutiva, soy creadora de empleos. Soy responsable de mucha gente y lucho mucho más por los demás que por mí misma. Cuando siento que alguien del elenco, del equipo o de los guionistas no está bien atendido, no tengo miedo de hablar con cualquiera y tener una conversación difícil.

AP: ¿Cómo se tradujeron en la producción las diferencias culturales entre los equipos coreanos y estadounidenses?

KIM: Cada día había algo que debía traducirse literalmente, tanto a través del idioma como de los estilos de trabajo. En Corea, al ser una sociedad más confuciana, la jerarquía de los departamentos es muy clara. Tuvimos que aprender a hablar con el jefe de departamento, quien a su vez hablaba con el personal, a diferencia de cuando, si tenías un problema con un empleado, ibas directamente a él. Este tipo de cosas era nuevo para los estadounidenses.

AP: Has hablado de decisiones y arrepentimientos en tu trabajo. ¿Lo has experimentado personalmente?

KIM: Creo que en 2007 me arrestaron por conducir bajo los efectos del alcohol mientras trabajaba en "Lost", y me arrepiento de esa noche todos los días de mi vida. En ese momento, sentí muchísima vergüenza, muchísima culpa, muchísimo arrepentimiento. Me sentí fatal con mis padres, porque creo que no querían que me criaran así. Creo que, con la perspectiva adecuada, estas cosas, estos errores que cometes, pueden serte útiles en la vida porque pueden guiarte en ciertos aspectos.

AP: ¿Le preocupan las posibles reacciones negativas que puedan tener las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión en Hollywood?

KIM: Ya lo estamos viendo. Si nos fijamos en lo que ocurrió con Paramount y CBS News, estamos viendo un efecto disuasorio sobre la libertad de expresión, el periodismo y la diversidad e inclusión (DEI). «DEI» es una palabra grosera hoy en día, pero para mí, la DEI no es una moda pasajera. La idea de inclusión no es una tendencia política. Es mi vida. Es lo que he vivido durante cada década que llevo en este negocio.

AP: ¿Alguna vez te cansas de ser ese puente entre culturas?

KIM: Soy humana, así que todos sentimos ciertos días: "Ay, esto es demasiado difícil", y otros, "Tengo muchas ganas de hacerlo". Pero creo que una de las razones por las que actúo y produzco es porque siento que hay muchas historias por contar que aún no se han contado, y una de ellas es la historia de los coreanos estadounidenses.

AP: Las críticas que recibiste en "Lost" por tu pronunciación coreana me parecen particularmente duras, ahora que lo pienso. ¿Cómo ha evolucionado la aceptación de los coreano-estadounidenses en Corea?

KIM: Recibí tantas críticas cuando hice "Lost" que tuve que aprender a no tomármelo tan a pecho, porque me dolió mucho en aquel momento. Cuando llegué a Corea a los 18 años, los taxistas me ponían las cosas difíciles porque no hablaba coreano con fluidez. Me decían: "Eres coreana, tienes cara de coreana, ¿por qué no hablas coreano?". Nunca habían pensado en la experiencia de inmigrar de otro país. Pero ahora Corea está tan acostumbrada a ese tipo de cosas que la gente es mucho más comprensiva.

AP: ¿Qué tan intencional has sido al elegir roles que vayan más allá de las expectativas de la audiencia?

KIM: Siento mucha compasión por los actores que aceptan papeles estereotipados al empezar, porque necesitan una forma de entrar en la industria. Es mucho más fácil una vez que tienes más éxito y te consolidas, porque tienes mayor estabilidad financiera. Es algo en lo que, si no eres una persona de color o una minoría en Estados Unidos, no tienes que pensar. No piensas en lo que este papel significa para el resto de la nación o la etnia. Simplemente haces lo que te atrae, y eso es muy liberador. Ahora tengo la suerte de poder tomar esas mismas decisiones. Pero nunca escapo del hecho de que todo lo que hago será observado por mucha gente y juzgado a través de sus propios criterios.

AP: Después de todos estos años, ¿qué papel esperas todavía desempeñar?

KIM: Sigo esperando interpretar un papel romántico después de todos estos años. Nunca he tenido la oportunidad, y es una de esas cosas interesantes porque me veo como asiático-estadounidense, y los hombres asiáticos nunca fueron considerados guapos ni sexis. Pero eso está cambiando. Soy amiga de Jimmy O. Yang y, hace unos años, consiguió un papel romántico en una comedia romántica. Y le dije a Jimmy: "¿Quién hubiera pensado que tú, Jimmy, serías el protagonista?". Pero me alegré mucho por él porque significaba que la forma en que veíamos a los hombres asiáticos era diferente.