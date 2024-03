Daniel Bisogno reaparece en 'Ventaneando' por primera vez tras hospitalización

Daniel Bisogno dio muestras de que todo marcha mejor de lo esperado en lo que respecta a la recuperación de su salud luego de haber pasado por momentos muy complicados que lo llevaron a estar tres semanas en el hospital por una infección en sus pulmones.

Ahora el conocido como "Muñe" reapareció en el programa "Ventaneando" a través de un enlace en vivo desde su casa, donde habló de su estado de salud y la recuperación que lleva, cosa que muchos de sus seguidores destacaron.

"Se les extraña con todo el corazón, pues estoy muy bien Pati, la verdad es que hay una gran mejoría y ya estoy aquí en la casa (...) prácticamente con un 85 por ciento de la movilidad, porque como estuve muchos días en terapia intensiva y estuve varios días intubado", dijo Bisogno.

Y es que de acuerdo con lo referido por el conductor, fueron estos factores, así como los 19 de nula movilidad los que le afectaron, por lo que diariamente tiene que tomar fisioterapia para recuperarse rápidamente.

"La infección abarcó hasta el pulmón y a fin de cuentas todo se controló y se superó, ahorita estamos en un muy buen momento, ya con todos los resultados que han salido hasta el día de hoy y miren que me han hecho, no sabe usted cuántos estudios me han hecho, no hay número", aseguró el famoso.

Asimismo, Pedro Sola se mostró feliz de ver nuevamente a su compañero, aunque sea a través de una pantalla, por lo que Daniel también externó su felicidad y nostalgia de estar nuevamente en "Ventaneando".