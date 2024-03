Daniel Bisogno envía mensaje de voz desde su casa; ¿cuál es su estado de salud?

Con una voz cansada, pero firme, Daniel Bisogno envió un mensaje de voz desde su casa luego de haber dejado el hospital donde estuvo intubado por tres semanas.

El conductor habló durante el programa "Ventaneando" sobre su estado de salud y cómo se ha recuperado poco a poco con las terapias especiales que ha tenido que llevar para poder recobrar su estado físico al cien por ciento. Además, el "Muñe" aprovechó para agradecer a Chapoy por todo el apoyo brindado, aunque no dio más detalles sobre lo que se refería.

“Pati, querida. ¿Cómo estás? Pues yo aquí, ya sabrás, en recuperación, aquí en la casa. Todo el día son terapias, todo el día, pero me he recuperado bastante bien para todo y aquí estoy”, dijo Daniel Bisogno.

Por otra parte, el conductor añadió que, pese a sentirse bien, aún le es difícil moverse y hacer cierto tipo de actividades, especialmente, subir los peldaños de las escaleras, debido a que los días hospitalizado e intubado le afectaron físicamente. No obstante, aprovechó para agradecer a la líder del equipo de conductores por sus atenciones.

“Todavía desplazarme no puedo. No puedo subir todavía las escaleras, fueron muchos días intubado. Entonces, estoy moviéndome casi, casi, al cien, pero todavía me falta un poco. Mil gracias, mil gracias por todo, ya sabes a todo lo que me refiero. De verdad que te apareciste en mi vida como un ángel”, recalcó el conductor.

Mientras tanto, Daniel Bisogno mostró su entusiasmo por volver a televisión y dijo que estaba listo para enviar más mensajes de audio; incluso, insinuó poder compartir algunos videos, para mostrar sus avances.