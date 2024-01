Daniel Bisogno demandará a quienes dijeron que era portador de VIH

El conductor de televisión Daniel Bisogno dijo que actuará legalmente contra quienes difundieron el rumor de que era portador de VIH.

Bisogno reapareció junto al elenco de la obra de teatro “Lagunilla mi Barrio”, con quienes compartió la tradicional rosca de Reyes, además habló sobre su estado de salud.

“Cada día me siento mejor, no estuvo fácil, me hizo reflexionar muchas cosas, reencontrarme conmigo mismo, con mi trabajo, sin perder el sentido del humor que me puede caracterizar; cuando te encuentras con un momento difícil de salud, te haces una mejor persona”, declaró el conductor.

Daniel fue cuestionado sobre los rumores de que tenía problemas de inmunodeficiencia y que había sido tratado en la Clínica Condesa, a lo que respondió que su caso no tiene que ver con eso.

“No tendría por qué, pero enseñé en su momento pruebas de todo tipo de enfermedades que pude haber tenido, saquen eso de su mente y si sí (lo tuviera) lo diría, a cualquier persona le podría haber pasado, no sería motivo de vergüenza en absoluto, pero no es eso, desafortunadamente con lo que me pasó estuve más en riesgo de morir que una cosa como esa, no saben qué inventar”, expresó.

Además, dijo que un equipo legal de Estados Unidos actuará contra quienes difundieron la información de que portaba VIH. También negó que vaya a salir del programa “Ventaneando”.