Dalílah Polanco se da tremendo azotón en 'LCDLF' y cortan transmisiones en vivo

Ciudad Juárez.– La actriz Dalilah Polanco generó mucha preocupación a sus seguidores e incluso entre personal de la producción del reality después de que la famosa sufrió una aparatosa caída mientras se desarrollaba una de las actividades dentro de la casa. El accidente ocurrió durante la dinámica de “el robo de salvación”, cuando los habitantes se enfrentaban a una prueba crucial para definir a los finalistas.

Dalílah descendía una escalera cuando perdió el equilibrio y cayó sobre el brazo, provocando gritos de dolor que estremecieron a la casa.

“¡No, espérense! No, no, espérense. ¡Ay! Todo bien. No, sigan, sigan. No se paren”, alcanzó a decir mientras permanecía en el piso, intentando tranquilizar al resto de los participantes aunque evidenciaba gran dolor.

Las horas posteriores estuvieron marcadas por el hermetismo de la producción. La señal mostró varias censuras de cámara y los habitantes se mantenían en incertidumbre. Sin embargo, cerca de las dos de la mañana del viernes, Dalílah reapareció brevemente en la casa.

“Mañana la venganza de la maldita lisiada”, se escuchó decir, en referencia a la icónica frase de la telenovela "María la del Barrio".

Aunque la producción no ha dado un parte médico detallado, todo indica que la actriz permanece dentro de la competencia, recuperándose de la lesión y bajo constante vigilancia.