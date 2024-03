Dalex prevé un año lleno de lanzamientos musicales

Foto: Associated Press

El año todavía está en sus primeros meses, pero Dalex ya tiene claro que continuará lleno de actividad y espera buenos momentos.

“Tengo una línea de ropa, ya estoy saliendo en películas también, estoy supercontento, este año va a estar bueno”, dijo el artista quien el año pasado participó en la banda sonora de“Fast X” (“Rápidos y furiosos X”) con “Sigue la fiesta”.

Dalex se encontraba en la Ciudad de México para su presentación como artista principal en el Festival Urbano, en el qué también participaron Caeli, Paopao, Lex y DJ Bones, entre otros. Invitó al escenario a la cantante puertorriqueña Chesca para interpretar uno de sus más recientes temas, “Déjalos que hablen”.

“En tarima ella es otra cosa y me gustó mucho su propuesta musical”, dijo Dalex sobre Chesca con quien previamente había lanzado “Easy”, otra de las canciones que incluyeron en su concierto. En el caso de “Déjalos que hablen”, el lanzamiento creó expectativas entre sus fans quienes pensaban que tenían una relación sentimental.

“Se alborotó un poco la cosa, porque según las fotos y el video, la gente empezó con que son novios, o no son novios, ya tú sabes”, dijo Dalex, quien afirmó: “Somos buenos amigos”.

Desde que inició el Festival Urbano las expectativas eran altas en el Pepsi Center donde cada tanto los artistas le preguntaban al público si estaban listos para Dalex, intérprete de éxitos como “Bellaquita”, “Hola”, “Cuaderno” y “Favorita”.

“Estaba un poco asustado porque nunca he hecho un evento así, que yo sea el artista principal aquí en México; pero yo pienso que de arriesgarse se trata, el que no arriesga, no gana”, dijo Dalex que logró cautivar al público con sus bailarines y músicos.

“La fanaticada de aquí de México es bien pasional y me encanta eso porque cuando tú estás en tarima te cantan todos los temas, eso me gusta mucho”.

En “Globos negros”, Dalex admite que él cometió errores en una relación que terminó, pero también le reprocha a su ex que lo haya tratado mal con un lenguaje semi-explícito.

“Es un tema bien personal, es una historia que yo viví, ya tu sabes, un temita un poco fuerte, pero al final del día uno es artista y mi misión es escribir lo que vivo encima de un ritmo y eso fue lo que hice en ese tema”, apuntó.

El video de “Globos negros” fue filmado en Panamá en blanco y negro con algunos toques de rojo inspirado en la película “Sin City” (“La ciudad del pecado”) de Frank Miller, Quentin Tarantino y Robert Rodríguez.

Sus más recientes lanzamientos son “Confía” y “Quizás” y Dalex también formará parte del nuevo álbum “The Academy: Segunda Misión” del proyecto The Avengers, que integra con Lenny Tavárez, Dimelo Flow y Sech, que será lanzado el 28 de marzo. Y está por lanzar un EP de sus canciones.

“Si Dios lo permite antes de que el año acabe, quiero sacar un álbum como tal”, señaló. “Por ahí voy a estar activo soltando música”.

Por lo pronto, Dalex tuvo oportunidad para disfrutar de su estancia en México más allá de la música.

“Me encanta la comida mexicana y me encanta comer, para mí la comida mexicana es una de las mejores”, dijo, sus favoritos son: “El aguachile, ceviche, tacos, el elote, el mango con limón y tajín (chile en polvo)”.