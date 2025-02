Cynthia Klitbo es hospitalizada de emergencia

Ciudad de México.- Tras haber lidiado con la pérdida de sus ahorros por un fraude, Cynthia Klitbo generó nueva preocupación entre sus seguidores. En esta ocasión, fue por dar a conocer que había ingresado al hospital de emergencia, mientras estaba de vacaciones en Guadalajara.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió que había sido víctima de la picadura de una araña potencialmente mortal, teniendo que ir al hospital para que le suministraran el antídoto.

“Hola a todos. A mí, una limpia ya. ¿Qué me pasó? Me picó una araña que se llama ‘latrodectus’, una cosa así, es una araña gigante y, pues, me están poniendo un antídoto. Ya vi la foto (de la araña) y sí está de miedo”, expresó.

Contó en sus redes que la había picado una “viuda negra”, un tipo de araña que se considera como una de las más peligrosas, ya que su veneno puede llegar a ser mortal para el ser humano si no se atiende.

“O sea, me picó una viuda negra. (Me dicen) ‘si no hubieras venido a ponerte el antídoto, pues sí te hubieras podido petatear’. O sea, no ma… No me lo puedo creer”

Pese a lo grave que fue la situación, la famosa se encuentra recuperándose y, con su humor característico, señaló que los doctores le dijeron el nombre científico del insecto para “no espantarla”.