Cynthia Erivo, Pamela Anderson y Demi Moore hablan sobre los Globos de Oro

Berverly Hills.– Las nominaciones a los Globos de Oro son una colección estelar de grandes nombres del cine y la televisión.

“Emilia Pérez” es la principal nominada con 10, pero las nominaciones del lunes también dieron un impulso a varias películas que buscan estar en la contienda para los Premios de la Academia, incluyendo “Wicked” y “The Substance” ("La substancia").

Los Globos son conocidos por reunir a estrellas de la televisión y el cine para la primera gran ceremonia de premios cada año. Se entregarán el 5 de enero en Beverly Hills, California, en una ceremonia presentada por la comediante (y nominada) Nikki Glaser.

A continuación, algunas de las reacciones de los nominados:

Cynthia Erivo, “Wicked”

“Esto se siente realmente surrealista y salvaje, y creo que es particularmente especial porque es por un musical... se siente como un hermoso momento de cierre ser celebrada por esto y es un poco un sueño hecho realidad porque definitivamente hubo un tiempo en que no pensé que esto sucedería... No sé con qué frecuencia tienes la oportunidad de hacer un gran musical en la pantalla grande. Algunas personas que no van a los musicales van a ver esto, eso ha sido lo más increíble de ver, y mis ojos están bien abiertos todos los días y mi cerebro está asombrado por la conexión que está haciendo con la gente” — Erivo en entrevista con The Associated Press. Es su cuarta nominación a los Globos.

Demi Moore, “The Substance”

“Tan solo tener este reconocimiento, ser parte de la conversación, creo que es una gran victoria para las mujeres, pero también para las personas que ven la importancia del amor propio y la autoaceptación, que es realmente el mensaje general en esto. Así que estoy realmente emocionada” — Moore en entrevista.

Nicole Kidman, “Babygirl”

"¡¡¡Guau!! Gracias a los miembros de los Globos de Oro. Estoy muy agradecida de estar incluida en esta extraordinaria lista de nominados y a Halina Reijn por confiarme el papel de Romy. Comparto esto con Harris, Antonio, Sophie y todo el elenco de Babygirl” — Kidman en un comunicado.

Cooper Koch, “Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story”

"Lo que más me alegra de la nominación es simplemente que tengo otro escenario —un gran escenario— para poder abogar por ellos y hablar con ellos. Este personaje —esta persona— significa todo para mí y es muy, muy especial” — Koch, quien interpretó a Erik Menendez, en una entrevista.

Pamela Anderson, “The Last Showgirl”

“Esta es una pequeña película que me sacó de mi jardín. Estaba haciendo encurtidos y mermelada. No pensé que haría más en esta industria. Estaba un poco decepcionada de mí misma y estaba reevaluando algunas de mis decisiones de vida. Pero entonces surgió esto y lo leí y pude escuchar su voz en mi cabeza, ya podía verlo y simplemente pensé, ‘Esto es de vida o muerte. Tengo que hacer esta película.’ Esa es la sensación que la gente tiene cuando responde al material y tienen que hacerlo. Por supuesto, no estaba pensando en nada de esto. Solo estaba pensando ‘Necesito un lugar para poner toda mi vida.’ Y esa fue esta película, toda mi experiencia de vida desde la infancia hasta ahora” — Anderson en una entrevista.