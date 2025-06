Nueva York.- La estrella de “Succession”, Sarah Snook, se llevó el primer premio Tony de actuación el domingo, ganando el trofeo a la mejor actriz principal en una obra por “The Picture of Dorian Gray”, en la que interpreta los 26 papeles, repitiendo una actuación que le valió un premio Olivier.

“Esto significa mucho para una pequeña chica australiana”, afirmó. Agradeció a su esposo, Dave Lawson, por “mantener el fuerte y mantener a nuestra familia unida”.

La gran anfitriona

Cynthia Erivo debutó como maestra de ceremonias y comenzó el espectáculo desde su camerino en el Radio City Music Hall, instada por el director de escena a llegar al escenario. El director le preguntó si tenía un número de apertura y ella respondió que aún no lo había decidido.

Mientras se dirigía por el laberinto de tras bambalinas, se encontró con varias personas que le ofrecieron consejos hasta que llegó a Oprah Winfrey, quien le dijo: “Lo único que necesitas hacer es ser tú misma”. Erivo luego apareció en el escenario del Radio City con un vestido rojo brillante con acentos blancos mientras comenzaba a cantar la canción original de ritmo lento “Sometimes All You Need Is a Song”, escrita por Marc Shaiman, Scott Wittman, Benj Pasek y Justin Paul.

Sola en el escenario acompañada sólo por un pianista, la poderosa voz de Erivo pronto se vio rodeada por docenas de miembros del coro Broadway Inspirational Voices, todos vestidos de blanco, haciéndola parecer una fresa poderosa en un tazón de crema batida. Se dirigió al público e hizo que los invitados de la primera fila cantaran con ella, incluido Adam Lambert.

“Así que escuché todas las voces que me decían qué hacer/Y revisé todas las opciones y encontré algo que es cierto/Es realmente muy simple/Es lo que te hace cantar, lo que te hace elevarte/A veces, a veces todo lo que necesitas es una canción”.

En sus comentarios de apertura, destacó a los nominados por primera vez Louis McCartney, Sadie Sink, Cole Escola y “un prometedor del que creo que van a escuchar bastante: George Clooney”.

Señaló que la temporada 2024-2025 recaudó mil 900 millones de dólares, convirtiéndola en la temporada más taquillera de la historia y destacó que Broadway finalmente ha salido de la tristeza del covid-19.

“Broadway está oficialmente de regreso”, dijo Erivo. “Siempre y cuando no nos quedemos sin miembros del elenco de ‘Succession’”, una referencia a las apariciones esta temporada de los excoprotagonistas Snook y Kieran Culkin y la temporada pasada de Jeremy Strong.

Resultados previos al espectáculo

“Buena Vista Social Club”, “Maybe Happy Ending” y “Stranger Things: The First Shadow” acumularon impulso temprano en los premios Tony, mucho antes de que comenzara el evento principal. Cada uno obtuvo tres trofeos principales de la gala previa al show en vivo.

Los premios al mejor libreto y mejor partitura fueron para “Maybe Happy Ending”, con letras escritas por Hue Park y música compuesta por Will Aronson. El espectáculo era uno de los favoritos para ganar la corona al mejor nuevo musical, también llevándose el premio al mejor diseño escénico de un musical.

Justin Peck y Patricia Delgado ganaron por coreografiar “Buena Vista Social Club” y Peck señaló que una canción del renombrado álbum se tocó en su boda. El musical se inspira en el documental nominado al Oscar de Wim Wenders de 1999 sobre la creación del famoso álbum cubano.

“Stranger Things: The First Shadow”, una precuela impulsada por efectos del exitoso programa de Netflix “Stranger Things”, ganó el premio al mejor diseño de sonido de una obra, mejor diseño escénico y mejor diseño de iluminación para una obra. “Sunset Blvd.” ganó el premio al mejor diseño de iluminación para un musical.

Marco Paguia ganó el premio a las mejores orquestaciones por “Buena Vista Social Club” y agradeció a Broadway por dar la bienvenida a la música cubana. “Buena Vista Social Club” también ganó el premio al mejor diseño de sonido para un musical.

El mejor vestuario en una obra fue para Marg Hornwell por “The Picture of Dorian Gray”, mientras que “Death Becomes Her” (“La muerte le sienta bien”) ganó el equivalente musical, un triunfo para Paul Tazewell en un año en el que también se convirtió en el primer hombre negro en ganar un Oscar por diseñar vestuario, por “Wicked”.

“He vestido a tantos de ustedes allá afuera”, dijo desde el podio.

Esta temporada en Broadway

El entusiasmo de Broadway generalmente se reserva para los musicales, pero este año obras impulsadas por talento de primera línea, han formado parte de la conversación. Está Snook, el nominado Clooney en “Good Night, and Good Luck”, Denzel Washington y Jake Gyllenhaal en “Othello” y Culkin y el nominado Bob Odenkirk en “Glengarry Glen Ross”. (Clooney, Snook y Odenkirk están nominados a los Tony).

Hubo dos ganadores del Pulitzer: el galardonado de 2024 “English” y “Purpose” de 2025, pero quizás una de las mayores sorpresas de la temporada fue “Oh, Mary!”, la historia revisionista irreverente, obscena y alegremente desquiciada de Escola centrada en Mary Todd Lincoln. Los tres están nominados a mejor obra, junto con “John Proctor is the Villain” y “The Hills of California”.

En el lado musical, tres opciones parecen estar en la mezcla para el premio principal: “Maybe Happy Ending”, una comedia romántica sobre un par de androides; “Dead Outlaw”, sobre un vagabundo alcohólico cuyo cuerpo embalsamado se convierte en una posesión preciada durante medio siglo; y “Death Becomes Her”, la sátira musical sobre enemigas de toda la vida que beben una poción mágica para la eterna juventud y belleza. “Maybe Happy Ending”, “Death Becomes Her” y el también nominado musical, “Buena Vista Social Club”, lideraron las nominaciones con diez cada uno.

Historia en juego

Audra McDonald, la intérprete más reconocida en la historia de los premios Tony, podría posiblemente extender su liderazgo. Ya es poseedora del récord de más victorias de actuación con seis Tony, y McDonald podría sumar a eso gracias a su papel principal en una aclamada reposición de “Gypsy”. Tiene que superar a Nicole Scherzinger, quien ha estado deslumbrando al público en “Sunset Blvd.”

Y Kara Young, la primera actriz negra en ser nominada a un premio Tony en cuatro años consecutivos, podría convertirse en la primera persona negra en ganar dos Tony consecutivos, si gana por su papel en la obra “Purpose”.

Otros posibles ganadores consecutivos incluyen a la directora Danya Taymor, que espera seguir su victoria de 2024 con “The Outsiders” con otra por “John Proctor Is the Villain”, y el dramaturgo de “Purpose”, Branden Jacobs-Jenkins, quien ganó el año pasado con “Appropriate”.

Entre los posibles novatos también están Daniel Dae Kim, quien podría convertirse en el primer ganador asiático en la categoría de mejor actor principal en una obra por su trabajo en una reposición de “Yellow Face”. Y Marjan Neshat y su coprotagonista de “English” Tala Ashe podrían convertirse en las primeras actrices de ascendencia iraní en ganar un Tony, mientras que su dramaturga, Sanaz Toossi, podría ser la primera ganadora de una obra.

Esta temporada en Broadway se vio un auge en el rock alternativo y la aparición de historias de jóvenes para jóvenes, incluyendo “John Proctor is the Villain” y un “Romeo + Juliet” dirigido a la Generación Z y los millennials.

La transmisión del domingo, como de costumbre, tendrá un número musical para cada uno de los espectáculos que compiten por la corona de mejor nuevo musical, así como algunos que no llegaron a la lista, como “Just in Time”, un musical sobre Bobby Darin, y “Real Women Have Curves”, que aunque no está nominado como producción, tiene una nominación por la música original de Joy Huerta del dúo mexico-estadounidense Jesse & Joy.

Este año, también hay espacio para “Hamilton”, celebrando su décimo año en Broadway. Los musicales “BOOP! The Betty Boop Musical” y “SMASH” quedaron fuera