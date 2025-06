Cynthia Erivo explora su alma en 'I Forgive You'

Nueva York.– Comenzó como debería, con su voz.

El segundo álbum en solitario de Cynthia Erivo, quien recién completa una intensa gira de prensa con el éxito de la primera película de “Wicked”, siempre estuvo destinado a estar “centrado en la voz”, comentó recientemente a The Associated Press. Puede ser la subestimación de una vida: conocerla es conocer su instrumento: ese rango, las notas que pocos pueden alcanzar, pero muchos intentan.

Y el nuevo álbum lleno de alma de Erivo, titulado evocadoramente “I Forgive You”, da en el clavo.

En el estudio, eso significaba usar su voz “como las bases, como las capas”, como un artista podría hacerlo con una guitarra o un piano. “La esencia de cada una de las piezas que escuchas es la voz”, dice, “para que puedas escuchar la letra, puedas escuchar la canción, puedas escuchar la emoción en ella”, explica. Los otros instrumentos, también, fueron interpretados en vivo. "Todo lo que escuchas ahí es real y tangible."

Por esa razón —y otras expresiones de autonomía a lo largo del álbum— dice que se sintió como su primer álbum. Para el oyente, evoca una verdadera sensación de intimidad.

Erivo habló con AP sobre “I Forgive You”, la vida después de “Wicked” y el próximo “Wicked: For Good”, y las formas en que actuar, cantar y escribir se informan mutuamente.

La entrevista ha sido editada para una mayor claridad y brevedad.

AP: El título es “I Forgive You” (Te perdono). ¿Por qué?

ERIVO: Este álbum es una colección de historias y canciones que son personales tanto por cosas que están sucediendo ahora, cosas que han sucedido en el pasado, y creo que algunas de las cuales he tenido que perdonar a personas. Y honestamente, algunas de las cuales he tenido que perdonarme a mí misma. Y me encantó la idea de llamarlo así, porque es un concepto simple, pero no fácil. Y no uno en el que nosotros, como humanos, seamos muy buenos, a menudo.

Una parte de mí sentía, como, “¿No sería maravilloso si la gente tuviera que seguir repitiendo las palabras, ‘I Forgive You’ (Te perdono)” Así que incluso si te resulta difícil decirlo, este álbum te dará el permiso para realmente decir las palabras, incluso si no estás del todo listo.

AP: Hay mucha franqueza en el álbum. Como en la canción “Replay”.

ERIVO: El concepto de una obra en progreso —quien todavía se asusta de las cosas, quien todavía tiene que lidiar con cosas— eso no necesariamente se detendrá. Puede que se calme, pero ese sentimiento no necesariamente siempre desaparece. Solo quería ser honesta, y creo que “Replay” fue probablemente la primera canción que lancé porque sentí que era una especie de reintroducción a la parte interna de mí, que la mayoría de la gente podría no conocer realmente.

Pero también es una canción complicada en el sentido de que es divertida, es un poco animada, y si realmente escuchas, oyes que hay como una persona que es un poco frágil, una persona que está tratando de resolver algunas cosas, una persona que ha pasado por algunas cosas, que ha lidiado con cosas, que tiene problemas de abandono, que tiene miedo, que a veces tiene un complejo de inferioridad, que quiere ayudar a todos, que quiere salvar a todos, pero se equivoca.

Esas son cosas humanas, humanas que quiero compartir.

AP: Entonces, ¿no hubo aprensión al ser tan directa?

ERIVO: No hubo aprensión al escribirlo, un poco de aprensión al compartirlo, porque es honesto. Pero una vez que está hecho, ¿qué puedes hacer? Es hora de compartir.

AP: Escribir, cantar, actuar — ¿cómo se influyen mutuamente?

ERIVO: Se alimentan entre sí. Cuando canto, me siento libre y abierta, lo que significa que cuando voy a actuar —porque me he dado esa experiencia— el deseo de cerrarme de nuevo desaparece. Así que, cuando estoy en un set, estoy tan abierta como cuando estoy cantando. Estoy esperando recibir lo que sea que esté obteniendo de mi contraparte o de quien esté frente a mí para poder realmente escuchar. Porque el acto de escribir y cantar también es el acto de escuchar.

AP: Has sido durante mucho tiempo una potencia en el teatro. Pero “Wicked” lanzó a las alturas de la cultura mainstream. ¿Cuál es el mayor ajuste que has tenido que hacer?

ERIVO: Tenía un cierto nivel de anonimato al que creo que me acostumbré y realmente disfrutaba. Eso ya no está necesariamente ahí, lo cual sigue siendo realmente encantador porque la gente es amable y dulce, y estoy realmente agradecida por ello. Pero eso es un ajuste, darse cuenta de que no puedes simplemente entrar en una tienda y nadie sabrá quién eres, o no puedes subir a un avión, y nadie sabrá que estás ahí. Eso es algo nuevo que no esperaba o no estaba buscando.

AP: ¿Terminaron de filmar “Wicked”?

ERIVO: Tenemos un par de tomas adicionales y luego terminamos.

AP: ¿Hay algo más que te gustaría agregar sobre el álbum?

ERIVO: Estoy muy orgullosa. Pasamos mucho tiempo en él. Trabajamos muy, muy duro en él. No dejamos piedra sin mover porque amo lo que hago, y amo la música, y amé hacerlo.

Así que sólo sepan que esto fue hecho con mucho amor.