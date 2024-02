Cumple Marilyn Manson sentencia de servicio comunitario

Foto: Associated Press

Concord.- Marilyn Manson, quien fue sentenciado a servicio comunitario por sonarse la nariz ante un camarógrafo en un concierto de 2019 en New Hampshire, recientemente completó su tiempo en una organización que brinda espacio de reunión para Alcohólicos Anónimos y Al-Anon. según documentos judiciales.

El rockero, de 55 años, pasó 20 horas el mes pasado en el Windsor Club de Glendale, una organización sin fines de lucro de California que ofrece lugares de reunión para Alcohólicos Anónimos y familias de alcohólicos para "lograr una vida más significativa a través de la recuperación", según el sitio web del grupo.

La Liga de Asistencia de Los Ángeles presentó un certificado de finalización ante un tribunal de New Hampshire el 30 de enero. Manson tuvo que presentar prueba de su servicio antes del 4 de febrero.

Manson, cuyo nombre legal es Brian Warner, no refutó en septiembre el cargo de delito menor en Laconia, a unas 30 millas (48 kilómetros) al norte de Concord, la capital del estado.

Una declaración de no impugnación significa que Manson no impugnó el cargo y no admitió culpabilidad.

Inicialmente fue acusado de dos delitos menores de agresión simple derivados del encuentro con el camarógrafo en el Bank of New Hampshire Pavilion en Gilford el 19 de agosto de 2019. El segundo cargo, alegando que escupió al camarógrafo, fue retirado.

Manson también fue multado. Necesita permanecer libre de arrestos y notificar a la policía local sobre cualquier actuación en New Hampshire durante dos años.

El fiscal Andrew Livernois había dicho que era su primer delito y que no tenía antecedentes.

Manson inicialmente se declaró inocente de ambos cargos en 2021. Su abogado había dicho que el tipo de filmación que realizaba el camarógrafo comúnmente los expone a un “contacto incidental” con fluidos corporales .

Manson surgió como una estrella musical a mediados de la década de 1990, conocido tanto por generar controversia pública como por canciones exitosas como "The Beautiful People" y álbumes exitosos como "Antichrist Superstar" de 1996 y "Mechanical Animals" de 1998.

El año pasado, un juez de California desestimó secciones clave de la demanda de Manson contra su ex prometida, el actor de "Westworld" Evan Rachel Wood, alegando que ella inventó acusaciones públicas de que él abusó sexual y físicamente de ella durante su relación y alentó a otras mujeres a hacer lo mismo. Está apelando el fallo. El juez dictaminó recientemente que Manson cubra los honorarios legales de Wood, según Rolling Stone.

La demanda de Manson, presentada el año pasado, alega que Wood y otra mujer nombrada como demandada, Illma Gore, difamaron a Manson, le causaron intencionalmente angustia emocional y descarrilaron su carrera en la música, la televisión y el cine.

Varias mujeres han demandado a Manson en los últimos años con acusaciones de abuso sexual y de otro tipo. La mayoría han sido desestimadas o han llegado a un acuerdo, incluida una demanda presentada por la actriz de “Juego de Tronos” Esmé Bianco .

La Associated Press no suele nombrar a las personas que dicen haber sufrido abusos sexuales a menos que lo denuncien públicamente.