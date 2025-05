Cuídense de las amistades: amiga de Valeria acusa a Vivian y Erika del asesinato

Ciudad Juárez.– El trágico asesinato de la influencer Valeria Márquez, ocurrido el pasado martes 13 de mayo mientras realizaba una transmisión en vivo desde su salón de belleza en Zapopan, Jalisco, causó conmoción en todo el país, sumido en la violencia desde hace varios años.

Y aunque la investigación por parte de la fiscalía sigue en curso, versiones en redes sociales han señalado a su amiga Vivian, así como a su exempleada identificada como Érika, de estar presuntamente implicadas en el asesinato de la joven de 23 años.

Luego de estos señalamientos, donde aseguran que Vivian le pidió a Valeria esperar en el salón para recibir un regalo especial que llegaría al salón luego de que habían ido a buscarla en varias ocasiones, la joven se defendió y aseguró que no tiene nada que ver con el crimen. Con un mensaje cargado de dolor, desmintió rotundamente cualquier vínculo y pidió respeto para el recuerdo de Valeria.

“Por el respeto a la memoria de mi Vale bella, les pido respeto al delicado tema. Tanto yo como la otra niña jamás imaginamos que le pasaría algo en ese momento", expresó en un comentario.

Vivian explicó que los regalos y entregas eran habituales en el salón debido al trabajo de Valeria como influencer, por lo que no vieron nada fuera de lo normal previo al ataque.

También explicó que la transmisión en vivo fue detenida por respeto a su amiga, para evitar que la vieran en una situación tan impactante: “Terminé el live porque no quería mostrarla en un momento tan crudo. Vale era como una hermana para mí, y jamás haría algo para hacerle daño”.

Luego de estas declaraciones, otra de las amigas de Valeria salió a cuestionar la versión de Vivian de la Torre y aseguró que sí están implicadas, pues tanto Vivian como Érika estaba peleadas con Valeria y tenían tiempo de no hablarse, pero aseguró que todo le resultó extraño luego de que días antes del asesinato la buscaron de la nada para una reconciliación.

Temblando y visiblemente afectada, la joven, quien solo está identificada en sus redes como donnaD'fen, aseguró que conocía a Valeria y llevaban una amistad sincera, algo que no ocurría con Vivian y Erika.

"Cuídense mucho de las amistades. Ojalá las plebes que estaban ahí, todas esas plebes saben qué rollo, no les hizo nada como para que le estuvieran poniendo dedo", sentenció la joven en su clip.

Instagram

La joven también lanzó un llamado a que la gente tuviera precaución de las personas que les rodean, especialmente aquellos cercanos que se hacen pasar por amistades verdaderas y en el fondo son los primero enemigos que tenemos; aunado a esto recordó que Vivian y Valeria estaban peleadas y para ella resultaba extraña la reconciliación que tuvieron, lo cual -insinuó- habría sido un plan para llevarla a un lamentable final.

​Puntualizó que además no era normal la reacción que tuvo Erika, quien le acompañaba en ese momento y no tuvo una respuesta normal al preocuparse más por apagar la transmisión en vivo que temer por su propia vida.

"Osea si le echamos cabeza pues y me vale madres si lo ve la morra, yo vi que la topo y me vale madres todo ese rollo pero bien que sabe, bien que sabe porque no se vengan acá a hacer las víctimas, ¿Tú crees que una persona normal viene acá y tracas? Y le pausa el celular y así ya, no eso así no es, no es una reacción normal".