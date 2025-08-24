Cuarta eliminación en LCDLF: Este participante se despide
Foto: Instagram

Ciudad de México.- Este domingo 24 de agosto, La Casa de los Famosos México 2025 vivió su cuarta gala de eliminación. Tras una semana marcada por alianzas, tensiones y estrategias cruzadas, el público decidió que Priscila Valverde abandonara la competencia.

Los nominados de esta semana fueron: Mar Contreras, Alexis Ayala, El Guana, Mariana Botas, Priscila Valverde, Dalilah Polanco y El Abelito. La salvación de Shiky por parte de Facundo dejó a siete habitantes en riesgo, en lo que fue la gala con más nominados hasta ahora.

La votación estuvo reñida, según los sondeos previos, y la decisión final sorprendió a varios seguidores del reality.

La próxima semana se espera un nuevo liderazgo, nuevas nominaciones y el avance hacia la recta final del programa más visto del país.

Compartir:
Tal vez te interese
Retiran carpas del campamento migrante por mantenimiento
Juárez Retiran carpas del campamento migrante por mantenimiento
Más de 100 equipos compiten en la carrera de corgis en Lituania
De Interés Más de 100 equipos compiten en la carrera de corgis en Lituania
Publicidad
Enlaces patrocinados