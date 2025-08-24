Cuarta eliminación en LCDLF: Este participante se despide

Ciudad de México.- Este domingo 24 de agosto, La Casa de los Famosos México 2025 vivió su cuarta gala de eliminación. Tras una semana marcada por alianzas, tensiones y estrategias cruzadas, el público decidió que Priscila Valverde abandonara la competencia.

Los nominados de esta semana fueron: Mar Contreras, Alexis Ayala, El Guana, Mariana Botas, Priscila Valverde, Dalilah Polanco y El Abelito. La salvación de Shiky por parte de Facundo dejó a siete habitantes en riesgo, en lo que fue la gala con más nominados hasta ahora.

La votación estuvo reñida, según los sondeos previos, y la decisión final sorprendió a varios seguidores del reality.

La próxima semana se espera un nuevo liderazgo, nuevas nominaciones y el avance hacia la recta final del programa más visto del país.