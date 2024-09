'Cuanto dolor se está sanando'; esposa de Mario reacciona a encuentro con Paul

Ciudad Juárez.– El encuentro entre Mario Bezares y Paul Stanley, hijo de Paco Stanley, generó no solo reacciones entre los seguidores del reality, sino también entre la familia de ambos famosos. Una de esas emotivas reacciones fue la de Brenda Bezares, esposa de "Mayito", quien, a través de un video, y entre lágrimas, expresó la emoción y el alivio que sintió en que ambos lograran reconciliarse después de 20 años de haber ocurrido el asesinato de Paco en 1999.

“Dios mío, qué momento acabamos de vivir aquí en ‘La Casa de los Famosos’, estoy que no puedo", dijo la mujer visiblemente emocionada.

"Agradezco a Dios este momento, la oportunidad que tiene Mario y agradecerle también a Paul, no saben cuánto dolor se está sanando y cuántas cosas están sanando con esto. Yo estoy enferma, pero no podía dejar de decirles que esto es gracias a ustedes y que bueno, Mario no está solo y gracias Paul", dijo en sus historias de Instagram.