Cruise regresa a Cannes con otra entrega de 'Misión: Imposible'

Cannes.– Tres años después de llegar al Festival de Cine de Cannes con "Top Gun: Maverick", Tom Cruise regresó a la Croisette el miércoles con “Mission: Impossible — Final Reckoning” (“Misión: Imposible — Sentencia Final”).

La última entrega de "Misión: Imposible" de Christopher McQuarrie es la mayor producción de Hollywood que llega a Cannes este año. Y su considerable impacto en el festival de la riviera francesa provocó gritos de "¡Tom! ¡Tom!" en la Croisette.

Después de posar para fotografías y detener gran parte de la actividad en el Palais, Cruise se unió a McQuarrie a mitad de la charla magistral del director. No hubo conferencia de prensa para la película, lo que significó que Cruise y su equipo no enfrentaron preguntas de los reporteros. Pero la aparición sorpresa de Cruise permitió al actor de 62 años reflexionar sobre sus 30 años con "Misión: Imposible". En cuanto a si "Final Reckoning" es su última aventura, él se mostró evasivo, diciendo que era "la culminación de tres décadas de trabajo".

"Prefiero que la gente simplemente la vea y la disfrute", expresó Cruise.

Se anticipaba mucho en el festival si Cruise tenía alguna acrobacia preparada para Cannes esta vez. El domingo, subió al techo del Instituto de Cine Británico en Londres. Cuando Cruise recibió una Palma de Oro honoraria del festival en 2022, el estreno de "Top Gun: Maverick" incluyó un impresionante vuelo de aviones a reacción perfectamente sincronizado.

Con McQuarrie, Cruise dijo que disfruta del trabajo de acrobacias en "Misión: Imposible".

"No me importa enfrentar lo desconocido. Me gusta la sensación. Es solo una emoción para mí. Es algo que no me paraliza", comentó Cruise.

Cruise, McQuarrie y Paramount Pictures, que lanzarán "Final Reckoning" en los cines de América del Norte el 23 de mayo, esperan que la octava entrega de "Misión: Imposible" devuelva la franquicia a las alturas de taquilla.

Su película anterior, "Mission: Impossible — Dead Reckoning Part One", fue considerada una decepción en taquilla, aunque al final recaudó 571.1 millones de dólares en todo el mundo. Aun así, con presupuestos de producción cercanos a los 300 millones de dólares para estas películas, mucho depende de "Final Reckoning". Cruise ha estado recorriendo el mundo —con escalas en Japón, Corea del Sur e Inglaterra antes de Cannes— para generar entusiasmo.

Cruise y McQuarrie, como lo hicieron en el lanzamiento de "Top Gun: Maverick" (que McQuarrie coescribió y produjo), se han convertido en apasionados defensores de la experiencia en la gran pantalla. El miércoles, McQuarrie reconoció que le "preocupa el destino y la supervivencia del cine".

"El streaming está en peligro de llevar a la industria a la extinción", dijo McQuarrie. "La ventaja que tiene un cineasta al entrar al mundo es que no tiene la presión de un fin de semana de estreno".