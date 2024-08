Cronología de la tumultuosa carrera de Oasis

Londres.– Oasis anunció una gira de reunión el martes, 15 años después de que la enemistad de los hermanos Gallagher obligara a la banda clásica de britpop a disolverse. A continuación, un vistazo a los altibajos de Oasis.

1967

Nace en Manchester Noel Gallagher, compositor y guitarrista de Oasis.

1972

Nace en Manchester Liam Gallagher, vocalista de Oasis.

1991

El bajista Paul McGuigan, el guitarrista Paul Arthurs y el baterista Tony McCarroll forman la banda Rain. Liam se agrega como cantante y sugiere un nombre diferente basado en el agua: Oasis. Con la incorporación de Noel la banda tiene una nueva dirección.

1994

El álbum debut de Oasis, “Definitely Maybe”, es lanzado y alcanza el número 1 en la lista de álbumes del Reino Unido. “Queridos de la escena alternativa inglesa, estos cuatro tipos de Manchester son amados por los críticos británicos como retropopstars toscos con un tinte de los Beatles y odiados como el pastiche de los Fab Four por igual”, dice una reseña de Associated Press en ese momento.

1995

El segundo álbum de Oasis, ”(What’s the Story) Morning Glory?” es un gran éxito y se convierte en uno de los álbumes más vendidos del Reino Unido de todos los tiempos.

McCarroll, el baterista original, es despedido. Posteriormente, se le otorgaron 550 mil libras tras una demanda.

1996

Oasis gana el premio al mejor grupo, mejor álbum y mejor video (por “Wonderwall”) en los Brit Awards, diciendo tras bambalinas que el único premio que valoraban era el último, ya que fue votado por los fans. “Cualquier cosa que sea votada por los cerdos corporativos no significa nada”, dice Noel sobre los otros trofeos decididos por expertos de la industria.

Oasis se embarca en una gira por Estados Unidos que no empieza ni termina bien. Minutos antes de partir de Londres, Liam se niega a embarcar, lo que obliga a Noel a ocupar su lugar en la fecha de apertura de Chicago. Liam se une a la banda unos días después, diciendo que necesitaba resolver un “asunto personal” y negando que la banda estuviera a punto de separarse.

A dos tercios de la gira, la banda regresa a casa prematuramente, culpando “diferencias internas”. Oasis niega que la rivalidad entre hermanos o la baja venta de boletos causaron la cancelación, y atribuye la decisión a Noel. La banda dice que comenzarán a trabajar en su tercer álbum como resultado de volver a casa antes.

1997

Se lanza su tercer álbum, “Be Here Now”. Las cintas de las primeras tomas descartadas habían sido robadas durante la grabación. Noel le dijo a Entertainment Weekly que los fans no deberían esperar ver a Oasis tocar en festivales, lo que compara con “cosas de circo itinerante”, aunque algunos de los momentos más tumultuosos de la banda sucederán en festivales durante la próxima década. También tiene palabras duras para Courtney Love y dice que encuentra “molestas” a Alanis Morissette, Sinead O’Connor y Björk.

1998

La primera gira australiana de la banda comienza de manera poco auspiciosa en febrero, cuando un piloto de Cathay Pacific amenaza con arrojar a su séquito de 30 miembros del avión por comportamiento alborotador y ofensivo en un vuelo de Hong Kong a Perth. Liam niega haberse comportado de manera ofensiva, culpando en cambio a los pasajeros “groseros” y a una tripulación tensa por las seis quejas oficiales presentadas contra el grupo. Noel dice que estaba dormido y que no sabía nada sobre un disturbio. Liam y otros miembros del séquito quedan vetados por la aerolínea.

Liam es acusado de dar un cabezazo a un turista británico de 19 años que estaba tomando fotografías fuera del hotel de la banda en Brisbane. El adolescente retira el cargo penal y dice que en su lugar demandará. Noel se disculpa por la discusión de la banda durante un concierto en Brisbane y por negarse a hacer un bis.

Más tarde ese año, Liam es arrestado en Londres después de que un fotógrafo afirma que el cantante le dio un puñetazo y rompió su equipo fuera de un pub, pero finalmente no se presentaron cargos.

1999

Dos miembros fundadores más, McGuigan y Arthurs, dejaron la banda con dos semanas de diferencia. Arthurs dice que renunció para pasar más tiempo con su familia, y los Gallagher sugieren que lo mismo podría ser cierto de McGuigan. Los hermanos dicen que no trataron de persuadirlos para que se quedaran.

2000

Se lanza el cuarto álbum de Oasis, “Standing on the Shoulders of Giants”. Noel sugiere que la banda ha estado cerca de separarse antes, pero también dice que Oasis ha superado su fase de “hedonismo”.

En mayo, la gerencia de la banda dice que Noel no tocará más en el extranjero y será reemplazado temporalmente como guitarrista. La decisión fue motivada por fricciones dentro del grupo, pero los portavoces de la banda no dan más detalles. Noel se une a la banda para sus últimas fechas en el Reino Unido.

Noel le dijo a la BBC en junio que se fue debido al comportamiento de Liam, llamando a su hermano menor “chico mono” y “un poco idiota”. Noel se atribuye el mérito de mantener a la banda unida y dice que “se ha hecho imposible para mí no estar en el mismo escenario , simplemente estar en la misma habitación que” Liam.

En dos semanas, Oasis acorta sus actuaciones en festivales de rock en Suiza y Portugal después de que les arrojaran objetos en el escenario, recibiendo críticas por su actitud de los organizadores.

2002

Es lanzado “Heathen Chemistry”, su quinto álbum.

Oasis se enfrenta al ejército británico por el uso no autorizado de dos canciones antiguas en un video de reclutamiento para el regimiento Highlanders de Escocia, lo que lleva a la retirada de 300 copias.

En agosto, Noel y otros dos miembros de la banda resultan heridos, pero no de gravedad, en un accidente automovilístico en Indianápolis.

Una pelea en diciembre en un lujoso hotel de Múnich entre los clientes y los miembros y séquito de Oasis deja a Liam con los dientes rotos. Está acusado de patear a un oficial fuera del club nocturno del hotel y los conciertos restantes en Alemania se cancelan para que Liam pueda ser operado. La banda califica la pelea como un “ataque no provocado”. Dos años después, los fiscales de Múnich dicen que no pueden determinar quién inició la pelea y abandonan la investigación después de multar a Liam con 50 mil euros.

2004

Después de que el baterista Alan White renuncia, Oasis recurre al hijo de Ringo Starr, Zak Starkey, como reemplazo durante su actuación como cabeza de cartel en el Festival de Glastonbury, intensificando las comparaciones entre la banda y los Beatles.

2005

Se publica su sexto álbum, “Don’t Believe the Truth”.

El éxito de Oasis de 1995 “Wonderwall” es votado como la mejor canción británica de todos los tiempos por los oyentes de Virgin Radio, superando a “Bohemian Rhapsody” de Queen, “Stairway to Heaven” de Led Zeppelin y “Let It Be” de The Beatles.

2008

En septiembre, Noel es atacado en el Virgin Festival en Toronto cuando un hombre se corre desde tras bambalinas y lo empuja. Noel cae sobre sus parlantes y es llevado al hospital después del espectáculo por una presunta costilla fracturada y daño en los ligamentos.

Su último álbum antes de separarse, “Dig Out Your Soul”, es lanzado.

2009

Oasis dice que el gobierno chino bloquea el debut de la banda en China continental por la participación de Noel en un concierto de 1997 a favor de la independencia del Tíbet.

Noel abandona Oasis justo antes de una actuación en un festival cerca de París, esta vez aparentemente para siempre cuando la banda se disuelve. Cita “intimidación verbal y violenta”, sin ofrecer detalles.

2011

Liam demanda a Noel por decir que una resaca de Liam causó la cancelación de una actuación en el festival de 2009. Dice en un comunicado que la demanda no es por dinero, sino que quiere una disculpa y que los fans de Oasis “sepan la verdad” sobre lo que sucedió, y que la laringitis le impidió realizar el concierto. Más tarde, la demanda se retira.

2012

Liam interpreta “Wonderwall” sin Noel en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres.

2013

Noel rechaza una oferta de 20 millones de libras esterlinas para reunirse con Liam para una gira de aniversario de Oasis.

2017

Liam se presenta en un concierto benéfico para las víctimas del atentado mortal tras un concierto de Ariana Grande en la Arena Manchester, lo que genera especulaciones de que los hermanos podrían reunirse. Critica la ausencia de Noel, diciendo que había mostrado sus “verdaderos colores”. Los organizadores del evento benéfico dicen que Noel, cuyo portavoz dijo que no pudo asistir debido a un viaje familiar, aprobó usar la música de Oasis durante el concierto y que donaría las regalías de “Don’t Look Back in Anger” al fondo One Love Manchester de la Cruz Roja Británica. Más tarde, Noel es anunciado como el cabeza de cartel de un concierto en honor a las víctimas cuando el lugar vuelve a abrir.

2019

Liam le dice a AP que le gustaría reunirse con Noel, pero lo acusa de querer ir solo para “conseguir toda la moneda y estar rodeado de todos los hombres que te dicen que sí y que puedes despedir y contratar cuando quieras”.

2024

Oasis anuncia una gira de 14 fechas por el Reino Unido e Irlanda para el verano de 2025. La banda dice que tocará el 4 y 5 de julio en el Principality Stadium en Cardiff, Gales; 11-12 y 19-20 de julio en el Heaton Park de Manchester; 25 y 26 de julio y 2 y 3 de agosto en el estadio Wembley de Londres; el 8 y 9 de agosto en el Scottish Gas Murrayfield Stadium de Edimburgo; y el 16 y 17 de agosto en Croke Park en Dublín. Las entradas saldrán a la venta el sábado a las 9 a.m. (hora del Reino Unido). Sony Music anunció que existen planes de llevar la gira fuera de Europa para la segunda mitad de ese año.