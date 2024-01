Critican a médico por tomarse selfie con Paola Suárez en plena camilla

Los fans de Paola Suárez se encuentran molestos debido a que en redes sociales circula una fotografía en la que la influencer aparece en plena camilla y golpeada.

La indignación de los internautas fue porque dicha imagen fue tomada por uno de los médicos que la están atendiendo tras la golpiza que recibió a manos de su prometido, por lo que, como era de esperarse, se generó un gran revuelo.

La postal fue difundida originalmente a través del perfil oficial de Facebook de Paolita Suárez, y en dicha publicación, la influencer se encargó de agradecerle al galeno de nombre Jesús Montoya por los cuidados y atenciones que le está brindando en estos complicados momentos.

“Muchísimas gracias, Jesús Montoya, por siempre estar conmigo en las buenas y en las malas y por la atención que siempre me brindas aquí en el Hospital General Regional, te quiero mucho amigo, en serio no sé cómo pagarte, muchas gracias por estar al pie del cañón”, fue el texto que escribió Paola Suárez; no obstante, dicha imagen fue replicada en otras redes sociales y fue hasta ese momento cuando se desató toda la polémica, pues el médico fue severamente criticado por su falta de ética.