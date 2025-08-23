Critican a Mariana por no devolver sudadera a Aldo en 'La Casa de los Famosos'

Ciudad de México.- La actriz e influencer Mariana Botas, conocida por su papel en "Una Familia de Diez", se encuentra en el ojo del huracán tras un nuevo episodio que ha generado controversia en "La Casa de los Famosos México 2025".

Los televidentes y usuarios de redes sociales han desatado una ola de críticas contra Botas por no devolver una sudadera que le prestó su compañero Aldo De Nigris, un gesto que inicialmente fue visto como un momento amistoso, pero que ahora ha sido interpretado por algunos como una actitud desconsiderada.

El incidente comenzó cuando Mariana reveló en una conversación con los habitantes del Cuarto Día que Aldo finalmente accedió a prestarle su sudadera tras una apuesta perdida durante una prueba del Líder. Según Botas, ella había pedido la prenda porque su cuarto era muy frío, y aunque perdió la apuesta, Aldo le permitió usarla el pasado 19 de agosto. Sin embargo, un video mostró a Aldo bromeando con Abelito sobre cómo Mariana “se agandalló” su sudadera, lo que desató especulaciones entre los seguidores del reality.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar. Usuarios en X y TikTok acusaron a Mariana de aprovecharse de la amabilidad de De Nigris. Algunos incluso compararon su comportamiento con el de Gomita, una exconcursante conocida por actitudes similares en temporadas pasadas, apodándola “la nueva Gomita”.