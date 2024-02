Critican a Ángela Aguilar por decir que la sopa instantánea la mantiene delgada

En la alfombra roja de Premio Lo Nuestro, a Ángela Aguilar volvió a generar conversación al revelar un dato inesperado sobre sí misma.

"La gente no se imagina que me gusta la Maruchan. Me fascina y es lo único que pido en mi catering", compartió Ángela Aguilar entre risas, agregando que este es su secreto para mantenerse delgada.

Sus comentarios desataron un alboroto predecible en las redes sociales, con algunos criticándola por decir que se mantiene en forma gracias a este alimento, y otros encontrando humor en sus palabras.

No es un secreto que a Ángela le encanta la Maruchan, tanto así que la marca se contactó con ella en una ocasión para enviarle un paquete de sopas como agradecimiento por su preferencia en el aniversario de la empresa.