Crítica: 'Universal Language' hay que verla para creerla

No es raro que una ciudad haga de doble papel en las películas. Los neoyorquinos saben desde hace tiempo cuándo Toronto ha sustituido a la Gran Manzana. Sin embargo, Matthew Rankin ha ido más allá, o quizás 85 pasos.

Su “Lenguaje universal” se desarrolla en Winnipeg, Manitoba, pero la cultura es completamente iraní. El idioma hablado es el farsi. En Tim Hortons, el té se sirve en samovares. Es como si nos hubieran dado un golpe en la cabeza y nos hubieran despertado en una versión canadiense y nevada de una película de Abbas Kiarostami.

Y en la película surrealista y encantadoramente desconcertante de Rankin, eso es más o menos así. Nunca se explica por qué se produce esa extraña e inexpresiva fusión entre la realidad de Winnipeg y el cine de la nueva ola iraní. Pero ahí está ese título. Si el cine es un lenguaje universal, nunca se ha empleado de manera más elástica, uniendo mundos que se encuentran a 6 mil millas de distancia para crear un tipo singular de sueño cinematográfico, como el que Rankin podría haber estado pensando mientras se quedaba dormido en una noche de invierno en Manitoba mientras pasaban por la televisión “¿Dónde está la casa del amigo?” de Kiarostami.

Se trata de un homenaje extremadamente exacto a las películas de Kiarostami, Jafar Panahi y otros maestros iraníes, y a la vez un lamento cómico por lo distantes que pueden resultar sus películas para un director de Winnipeg. Rankin ha bromeado diciendo que “Universal Language” reúne la rica poesía del cine iraní y un cine canadiense que surgió “de 50 años de anuncios de muebles de descuento”.

Los gags comienzan de inmediato, con un logotipo de título de apertura para “Una presentación del Instituto de Winnipeg para el Desarrollo Intelectual de Niños y Jóvenes”, una versión del instituto iraní que produjo clásicos de los años 70, como la trilogía Koker de Kiarostami.

Al igual que esas películas, la de Rankin está enmarcada por niños. En la primera escena, un profesor de francés disgustado (Mani Soleymanlou) reprende a sus jóvenes estudiantes por hablar persa. Un niño, un aspirante a comediante, está vestido como Groucho Marx. Otro dice que un pavo le robó las gafas. Otro quiere ser guía turístico de Winnipeg. El profesor les pide a todos que lean su libro. Al unísono leen: “Estamos perdidos para siempre en este mundo”.

“Universal Language”, con guión de Rankin, Ila Firouzabadi y Pirouz Nemati, hace malabarismos con un puñado de personajes con los que nos relacionamos de vez en cuando. Eso incluye a un guía turístico adulto (Pirouz Nemati), cuyas atracciones incluyen el sitio del “Gran Incidente del Estacionamiento en Paralelo de 1958”. También hay dos chicas (Rojina Esmaeili y Saba Vahedyousefi) que encuentran un billete congelado en el hielo. Un personaje llamado Matthew Rankin (interpretado por Rankin) viaja a Winnipeg en autobús para visitar a su madre enferma después de dejar su trabajo burocrático en Montreal. Ah, y hay pavos. Muchos, muchos pavos.

La película de Rankin, su segunda después de la también surrealista “Twentieth Century” (2019), está impulsada menos por el impulso narrativo que por la persistente rareza de su construcción básica y la servil devoción de la película por llevarla a cabo sin pestañear. A medida que la película avanza en tomas formalmente compuestas, algo melancólico toma forma sobre las posibilidades de conexión y de distancias insuperables.

Ya he visto dos veces “Universal Language”, una película premiada en la Quincena de Realizadores de Cannes del año pasado que estuvo entre las nominadas al Oscar a la mejor película internacional, y todavía no creo que exista. La película de Rankin, al fusionar dos mundos, corre el riesgo de no transcurrir en ninguno de ellos, de permitir que su concepto cinéfilo acabe con todo lo auténtico. Pero si bien, por el momento, no estoy pidiendo que se haga una próxima película de la Nouvelle Vague ambientada en Saskatchewan, no he pasado mucho tiempo sin pensar en “Universal Language”. Supongo que el sueño cinematográfico de Rankin se ha filtrado en el mío.

“Universal Language”, una película de Oscilloscope Laboratories, no cuenta con clasificación de la Motion Picture Association. En farsi y francés. Duración: 89 minutos. Tres estrellas y media de cuatro.