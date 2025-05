Crítica: 'Pee-wee as himself' desenmascara a Paul Reubens

Foto: Associated Press

Los Ángeles.- Algunos biodocumentales se basan principalmente en imágenes de archivo reflexivas que nos transportan a la época dorada del sujeto.

Pero en “Pee-wee as himself” de Matt Wolf —por maravilloso que sea gran parte del material de archivo— nada es más convincente que cuando Paul Reubens es simplemente él mismo.

Antes de morir de cáncer en 2023, Reubens concedió 40 horas de entrevistas a Wolf. Su colaboración es claramente incierta y, en ocasiones, tensa en la película —dejó de participar durante un año antes de hablar de su infame arresto en 2001— y sus dudas sobre el proyecto persisten durante toda la película.

Reubens preferiría dirigirla él mismo, dice más de una vez. El hombre que muchos conocen como Pee-wee Herman está acostumbrado a controlar su propia imagen, y tiene buenas razones para ser escéptico con respecto a que otros lo hagan. Pero más allá de esa tensión sobre la autoría de su historia, Reubens también se resiste deliciosamente a caer en el cliché del documental.

“Nací en 1938 en una casita a orillas del río Misisipi”, comienza. “Mi padre trabajaba en un barco de vapor”.

Las cabezas parlantes han tenido mala fama en los documentales de los últimos años, pero en “Pee-wee as himself” no hay nada más convincente que Paul Reubens simplemente sentado frente a la cámara, mirándonos.

Puede que Pee-wee sea icónico, pero Paul Reubens es divertidísimo. Y la película de Wolf, con ese título tan evocador, ofrece un retrato revelador de un artista que a menudo anteponía su personalidad a la realidad. En ese sentido, "Pee-wee as himself", un documental en dos partes que se estrena el viernes en HBO y HBO Max, resulta conmovedor como el desenmascaramiento póstumo de un hombre al que, sin duda, desearíamos haber conocido mejor.

Reubens fue un producto de la televisión. Creció transformado por programas como "Howdy Doody", "El Club de Mickey Mouse" y, más tarde, "Yo amo a Lucy".

“Quería meterme en mi televisor y vivir en ese mundo”, dice.

Parte del encanto de la primera mitad de la película de Wolf reside en observar la amplia gama de inspiraciones —la cultura circense de Sarasota, Florida, adonde se mudó su familia; Andy Warhol; el arte escénico— fusionarse en una creación singular como Pee-wee. Ese nombre, dice, surgió de una pequeña armónica que decía "Pee-wee" y de un niño llamado Herman al que conoció de pequeño.

“Fue un conjunto de cosas que en realidad nunca habían conectado”, dice Reubens.

Wolf rastrea cuidadosamente el nacimiento del alter ego de Reubens a través de los Groundlings en Los Ángeles, en el escenario del Roxy y luego en el mundo, en “The Gong Show”, en Letterman, en “Pee-wee's Big Adventure” de 1985 dirigida por Tim Burton y, finalmente, en “Pee-wee's Playhouse”.

"En cierto modo, sentí que estaba sacando al personaje a la luz", recuerda. "Simplemente me mantuve en el personaje todo el día".

Eso también implicó sacrificios obvios. Por el bien de su carrera, Reubens mantuvo su homosexualidad en secreto. Se volvió muy reservado y rara vez aparecía en público sin su personaje. Reubens también despidió a algunos de sus colaboradores cercanos, como Phil Hartman, a medida que su fama crecía. Hay una tragedia, tanto autoinfligida como no, en el creciente aislamiento de Reubens.

Cuando Reubens fue arrestado en 1991 y acusado de exhibicionismo indecente, su imagen, cuidadosamente protegida, se derrumbó. El escándalo empeoró porque solo conocían a Pee-wee y no a Reubens. Además, hubo injusticia en todo el asunto, en particular el arresto posterior en 2002 por cargos de pornografía infantil, que posteriormente fueron retirados. En ambos casos, la homofobia influyó.

Cuando Reubens se anima a hablar de ello, se muestra más reacio a presentarse como una víctima o a ofrecer, como él dice, “lágrimas de payaso”.

Wolf, director de películas como “Recorder”, sobre Marion Stokes, que grabó televisión todo el día durante 30 años, y “Spaceship Earth”, sobre el peculiar experimento Biosphere 2 de 1991, es más conocido como un talentoso documentalista de archivos visuales que como un convincente entrevistador de celebridades.

"Pee-wee como él mismo" probablemente se habría beneficiado de una interacción menos unilateral entre el sujeto y el cineasta. Pero Wolf también tuvo poco tiempo con Reubens, y el simple hecho de obtener tanto de él es claramente un logro.

Sobre todo, Reubens dice que está haciendo la película para aclarar algunas cosas. Al final, el retrato completo de Reubens, incluyendo todo su encanto juguetón y autocrítico frente a la cámara, constituye una réplica muy necesaria a algunos de los malentendidos sobre él.

El día antes de morir, Reubens llamó a Wolf para decirle una última cosa: "Quería que la gente supiera quién era realmente y que vieran lo doloroso que era ser etiquetado como algo que no era".

"Pee-wee as himself", un estreno de Warner Bros., no cuenta con clasificación de la Asociación Cinematográfica. Duración: 205 minutos. Tres estrellas de cuatro.