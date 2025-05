Crítica: 'Lilo & Stitch', un dulce pero innecesario remake en acción real

Foto: Associated Press

Los Ángeles.- El extraterrestre de seis patas, Stitch, de "Lilo & Stitch", no elige ser malo. Simplemente está genéticamente programado para serlo. Algo así como parece que Disney está programado hoy en día para desmantelar sus viejas historias animadas y hacer remakes de mala calidad con actores reales.

Así que aquí viene la dulce pero absolutamente innecesaria "Lilo & Stitch" de 2025, que imita cuidadosamente casi cada detalle del original de 2002 pero luego se vuelve completamente Hollywood al final con explosiones exageradas, la adición de un equipo de la CIA y heroísmo al nivel de Tom Cruise, tal vez para tratar de competir con la última apertura de "Misión: Imposible" al mismo tiempo.

"¿Qué maniaco trastornado crearía algo como esto?" pregunta el jefe de la Federación Galáctica sobre Stitch pero fácilmente podrían referirse a quienquiera que en Disney dio luz verde a esta perezosa toma de dinero que supone que no recordaremos el original, desperdicia el entusiasmo cómico de Zach Galifianakis y Billy Magnussen y coloca el producto Capri Sun.

Los guionistas Chris Kekaniokalani Bright y Mike Van Waes están acreditados como autores de la nueva historia, pero ésta se basa en el trabajo de Chris Sanders y Dean DeBlois de la original, llegando incluso a copiar fragmentos enteros de diálogo, la misma estructura y los mismos personajes.

Los remakes y reinvenciones de acción real de Disney han sido un elemento básico durante más de una década, con títulos que han sido objeto de una nueva incursión, como "La Sirenita", "Aladino", "El libro de la selva", "Mulán", "Dumbo", "Pinocho" y "Blancanieves". Esperemos que "Lilo y Stitch" convenza al estudio de generar nuevas historias.

Nuestra heroína es Lilo, una solitaria niña hawaiana de 6 años, rechazada y acosada por sus compañeros. Rechaza los empujones, hace pucheros y adora a Elvis. Maia Kealoha la interpreta con gran encanto. "¿Soy mala?", le pregunta Lilo a su hermana. La respuesta: "No eres mala. Solo que a veces haces cosas malas".

Sydney Elizabeth Agudong interpreta con maestría a su hermana mayor y figura materna, intentando salvar a los hermanos tras la muerte de sus padres. Los cineastas han reforzado la historia de la hermana mayor con su anhelo de ser bióloga marina. Agudong demuestra ser una hermana conmovedora, tocando el ukelele, cantando y surfeando.

Stitch —con la voz de Sanders— es producto de una experimentación genética ilegal en una galaxia lejana y puede pensar más rápido que una supercomputadora. Está hecho para destruir, como un extraterrestre inverso (el amor lo domará, por supuesto). Stitch está fielmente representado, hasta en su pelaje y su nariz de koala.

Adaptar la película animada de 2002 a acción real ha implicado que los dos extraterrestres encargados de rastrear al fugitivo Stitch usen tecnología de clonación para convertirse en humanos: aquí entran Galifianakis y Magnussen. La tecnología también ha mermado sus dotes cómicas, dejándolos como dos ineptos ineptos.

Tia Carrere, quien prestó su voz a la hermana mayor en la primera película, sustituye a Ving Rhames como trabajadora social, solo que esta vez más amable y servicial. Courtney B. Vance interpreta a un nuevo personaje: una agente de la CIA que investiga extraterrestres y, en este caso, prefiere a un extraterrestre con bolas de pelo a su entrenamiento, su nación y la verdad.

El director Dean Fleischer Camp, cineasta responsable del largometraje de animación "Marcel the Shell with Shoes On", demuestra su habilidad para combinar humanos y creaciones digitales y se deleita con los excesos anárquicos de Stitch. Pero la violencia —láseres, tenedores en licuadoras, una casa incendiada— es innecesaria.

“Lilo & Stitch” es en realidad una historia sobre hermanas y cómo las familias pueden ser disfuncionales, pero aun así funcionar si hay amor. Afortunadamente, ese mensaje no se ha diluido en el remake, a pesar de estar sobrecargado con portales temporales, una persecución en moto acuática y un final recargado. Disney debería haber dejado la original en paz.

“Lilo & Stitch”, un estreno de Walt Disney Studios que se estrena en cines el viernes, tiene clasificación PG (Apta para todos los públicos) por “acción, peligro y elementos temáticos”. Duración: 148 minutos. Una estrella y media de cuatro.