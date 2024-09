Crítica: En 'The Critic', Ian McKellen se toma su trabajo muy en serio

Nueva York.- Las artes rara vez tienen algo bueno que decir sobre los críticos. Que no sean los héroes de muchas historias es, por lo menos, comprensible. Más a menudo se los retrata como personas tristes, crueles y un poco patéticas; artistas fracasados ​​que viven para denigrar a los demás o, peor aún, aduladores en busca de un amigo famoso.

Sin entrar en ningún tipo de debate filosófico, o incluso factual, sobre la naturaleza del tipo de persona atraída por la crítica (además de quizás una antipatía acérrima hacia la seguridad laboral o la acumulación de riqueza), es seguro decir que el crítico teatral de “The Critic” lleva todos los peores estereotipos a alturas histéricas.

Ambientada en la década de 1930 en Londres, Ian McKellen es Jimmy Erskine, un veterano crítico de teatro cuyas críticas pueden hacer o deshacer una obra o un actor. Tiene una devoción monástica por decir la verdad, de la forma más entretenida posible, y sabe lo que debe sacrificar para lograrlo.

“El crítico de teatro es temido y vilipendiado por el juicio que debe emitir”, dice McKellen con una voz en off siniestra. “Debe ser frío y estar completamente solo”.

Cuando una mujer se atreve a charlar con él después de una obra, ofreciéndole su opinión sobre el material y las actuaciones, rápidamente intenta que la echen del restaurante alegando que hay que protegerlo del público en general. Cuando una actriz, Nina Land (Gemma Arterton), lo confronta por sus críticas tremendamente incoherentes hacia ella (se pregunta cómo puede ser regordeta y demacrada al mismo tiempo), se niega a disculparse. Y se burla cuando el nuevo jefe del periódico, David Brooke (Mark Strong), le implora que baje el tono: “Sea más amable”, dice. “Más belleza, menos bestia”.

Pero lo que comienza como una sátira se convierte en una tragedia tremendamente caótica, con artificio tras artificio. Esta es una película que podría haber escuchado el consejo de su antihéroe a la actriz en crisis: haz menos. El hecho de que alguien tan genial como Lesley Manville, como la madre de Nina, tenga apenas un puñado de escenas y sea mínimamente importante es revelador. Se esfuerza por ser una intrincada telaraña de historias convincentes que se entrecruzan, pero pocos personajes están lo suficientemente desarrollados como para que nos importe.

“ The Critic ”, dirigida con gran maestría por Anand Tucker (“Hilary and Jackie”, “Leap Year”) y escrita por Patrick Marber (“Closer”, “Notes on a Scandal”), está basada muy libremente en la novela de Anthony Quinn “Curtain Call”, que es más una novela de misterio de asesinato de lo que esta se permite ser. En cambio, la película trata sobre los extremos desesperados a los que un hombre está dispuesto a llegar cuando su trabajo y su libertad se ven amenazados. Erskine es el tipo de crítico caballeroso cuyo poder y autoridad han permanecido incuestionados durante tanto tiempo que se ha vuelto delirante hasta el punto de no poder reconocerlo. Sin embargo, sus palabras no sólo destruyen, sino que también inspiran. Incluso la actriz a la que aniquila una y otra vez lo admite: le dice que fue su escritura lo que la hizo enamorarse del teatro.

Hay algunas ideas divertidas y buenas actuaciones. McKellen se lo pasa genial viviendo dentro de este monstruo carismático con el que estás hasta que dejas de estarlo. Erskine también es gay, un secreto a voces que se convierte en un lastre con su nuevo jefe y el auge del pensamiento fascista a su alrededor. Pero nada de esto suma nada realmente conmovedor o enormemente entretenido; su oscuridad es a la vez desequilibrada y superficial, ya que la mayoría se convierte en víctimas de los objetivos de Erskine. El crítico de teatro como tirano es una premisa jugosa; "El crítico" simplemente no puede estar a la altura de la promesa.

“The Critic”, un estreno de Greenwich Entertainment en cines selectos el viernes, tiene una clasificación R (que requiere que los menores de 17 años de edad) por “algo de lenguaje y contenido sexual”. Duración: 100 minutos. Dos estrellas y media de cuatro.