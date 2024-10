Crítica: El dúo de Tom Hardy no puede salvar 'Venom: The Last Dance'

Los Ángeles.- En tres películas, Tom Hardy ha convertido a Jekyll y Hyde en un extraño y viscoso dúo. En un universo Marvel lleno de alter egos que ocultan superpoderes ocultos, su periodista de investigación Eddie Brock no se transforma. Comparte su cuerpo con un simbionte alienígena negro como la tinta (con la voz de Hardy con un gruñido de barítono), que a veces lo traga entero, a veces le dispara uno o dos tentáculos y siempre acentúa alegremente el monólogo interior de Eddie.

Estas películas han sido consistentemente desordenadas, casi deliberadamente malas, pero la actuación de Hardy ha sido una comedia de un solo cuerpo extrañamente convincente . Una cosa es ponerse una capa y saltar al cielo. Otra es correr frenéticamente por el desierto con una voz alienígena en el interior que ladra, como lo hace el alienígena interior de Eddie en las nuevas “Venom: The Last Dance”, “Engage your core”, “Nice horsey” y “Tequila!”.

Sin embargo, la mayor dicotomía de estas películas no es la división entre Eddie y el simbionte, sino el contraste entre la actuación divertida y a veces extrañamente conmovedora de Hardy y todo el caos generado por computadora que lo rodea. Hubo momentos divertidos en las dos primeras películas, pero si “The Last Dance”, que se estrena en los cines el jueves, es el canto del cisne para esta franquicia derivada y a medio formar, confirma que las películas de “Venom” nunca llegaron a entenderse del todo.

En “The Last Dance”, Kelly Marcel, coguionista de las dos primeras películas de “Venom”, asume la dirección, después de Andy Serkis (“Venom: Let There Be Carnage” de 2021) y Ruben Fleischer (“Venom” de 2018). Nos reunimos con Venom (la fusión de Eddie y su alma gemela, una entidad alienígena) en México, donde están huyendo de la ley. Pero también está surgiendo una nueva amenaza.

La película comienza con Knull (Serkis), el creador de simbiontes que, desde algún rincón oscuro y distante del espacio, envía extraterrestres a recuperar un "códice" encontrado dentro de la columna vertebral de Venom que, si se obtiene, conducirá a la aniquilación de humanos y simbiontes.

Para mí, una trama apocalíptica típica de los cómics es lo último que necesita una película de “Venom”. Las mejores secuencias de las dos primeras películas no son más complicadas que Venom pidiendo langosta o pidiendo pizza. Los riesgos menores se adaptan mejor a su comedia retorcida. La piedra de toque para estas películas no debería ser el manual de Marvel, sino viejos episodios de “La extraña pareja”.

En cambio, nos vemos arrojados a un entorno bastante aburrido del Área 51, donde un elaborado laboratorio dirigido por el Dr. Teddy Payne (Juno Temple) estudia los simbiontes que ha atrapado con la ayuda de una división militar liderada por Rex Strickland (Chiwetel Ejiofor, que le da más seriedad a la película de la que merece). Una vez que los insectos alienígenas llegan en busca del códice, hay mucho correr y pelear, con una familia entusiasta de los ovnis en una camioneta VW (Rhys Ifans interpreta al padre) en la mezcla. La batalla resultante, en última instancia, como promete el título, amenaza con dividir a Venom para siempre.

Pero la promesa de la serie “Venom”, en realidad, es que el material principal de Marvel se entrometería menos aquí. Este es un reino de películas de clase B del multiverso con poco apetito por la solemnidad, la nobleza o las duraciones de dos horas y media. Pueden parecer un poco imitaciones improvisadas, lo cual es tanto su atractivo como su frustración.

Seguí esperando que la sorprendentemente inerte "The Last Dance" dejara de lado su argumento de salvar al mundo (y su CGI) y se centrara más en su efecto más potente: el doble acto de doble personalidad de Hardy. Si este va a ser un último hurra (lo cual, admito, es una idea dudosa para cualquier cosa que esté conectada de manera cercana con "Spider-Man"), es una pena que nunca hayamos visto más a Venom en la vida diaria. Después de todo, Eddie es periodista. Uno solo puede imaginar cómo él y el simbionte podrían haber debatido preocupaciones más urgentes que el destino del universo, como las comas de Oxford.

“Venom: The Last Dance”, un estreno de Columbia Pictures, tiene una clasificación PG-13 de la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos por intensas secuencias de violencia y acción, imágenes sangrientas y lenguaje fuerte. Duración: 110 minutos. Dos estrellas de cuatro.