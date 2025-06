¿Creen que la música es el problema? ¡Ustedes lo son!: Junior H a autoridades

Ciudad de México.-Tras el anuncio de que el Municipio de Yautepec y Margariza González, gobernadora de Morelos, impidieron que Junior H diera un concierto, el cantante utilizó sus redes sociales para arremeter contra las autoridades.

El evento programado para el 20 de junio fue cancelado debido a que las autoridades argumentaron que Junior H interpreta "corridos bélicos", lo cual es incorrecto, ya que él tiene su propio estilo de música "Sad Boyz".

Mediante un comunicado, Ticket Select informó que explicó al Gobierno que Junior H no tiene narcocorridos en su repertorio, pero eso no cambió la postura para la cancelación del espectáculo.

El intérprete de "Y Lloro" utilizó las historias de Instagram para hablar sobre lo sucedido: "Era bonito ver cómo los artistas de México estábamos subiendo y poniendo el legado en la mira de todoss, pero gracias a nuestro put* gobierno estamos jodid*s".

Junior H preguntó a las autoridades por qué no voltean a ver las cosas buenas que hacen por su gente. "En México también ayudamos a nuestros barrios y no necesitamos andar subiendo a redes porque lo hacemos de corazón. Algo que no hacen ustedes".

El cantante de 24 años indicó que hay más temas importantes y tristes que están pasando en el mundo, Estados Unidos, México "y desvían un tema solo porque nosotros cantamos lo que pasa en la vida real, en las calles".

"Mejor arregles las calles y dejen de ver por ustedes mismos. Creen que la música es el problema? Ustedes lo son! Maldita gente sin corazón, me dueles México", agregó Junior H.